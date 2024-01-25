«Цифровые сотрудники» Росбанка позволили увеличить скорость и эффективность обслуживания клиентов

Росбанк значительно повысил операционную эффективность и качество обслуживания клиентов с помощью роботов, которые были созданы для выполнения рутинных задач вместо рядовых сотрудников.

В течение 2023 г. Росбанк оценивал эффективность цифровых помощников. Благодаря тому, что более 10 новых роботов ежедневно помогают сотрудникам, операции банка стали упорядоченными и ускоренными. Фактически, было выявлено, что только в 2023 г. один из сотрудников, работающий полный рабочий день, выполнял в среднем 1420 операций в месяц с помощью этих роботов. Без их поддержки и целенаправленной автоматизации каждая операция могла бы занять в среднем от 15 до 40 минут и потребовала бы дополнительного найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Робот «Лаврентий» сократил время ответа на запросы государственных учреждений на 20 минут, одновременно повысив общую эффективность на поразительные 50%. Между тем, робот под именем «Вера Справкина» ускорил подготовку клиентам справок из банка на один рабочий день, что привело к существенному повышению эффективности работы на 40%.

«Робот-Авторизатор» для филиала «Росбанк Дом» играет важную роль в автоматизации согласования данных между системой IBSO Росбанка и параметрами сделки в бумажных клиентских кредитных соглашениях. Этот робот может похвастаться высокими показателем успешности - более 98% - и выполняет свои задачи всего за три минуты.

Кроме того, робот «СПДаша» улучшил проверку справок о подтверждающих операциях в рамках требований валютного контроля на впечатляющие 40%, в то время как робот «Геннадий ГТДшкин» значительно улучшил проверку деклараций на товары с выдающимся повышением эффективности, достигающим 80%. Другие роботы валютного контроля, внедренные в Росбанке, также внесли заметный вклад в повышение общей операционной эффективности – примерно на 40%. Особое значение имеет робот «Голубев», ответственный за подготовку информационных сообщений клиента от отдела валютного контроля, который обеспечивает своевременное оповещение клиентов с повышением эффективности на 70%.

«Надежда Ставкина» дает гибкость и скорость при настройке ставок и условий в информационных системах банка, а клиентам – возможность оформить выгодный продукт, что приводит к снижению количества человеческих ошибок и повышению эффективности на 70%, гарантируя, что клиентам предлагаются наиболее выгодные финансовые продукты.

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«Использование технологии RPA произвело революцию в том, как мы работаем и обслуживаем наших клиентов, – отметила Зинаида Ястребцева, директор департамента ИТ операционной деятельности и процессинговых платформ Росбанка. – Наши цифровые помощники не только упростили многие процессы, но и значительно повысили эффективность работы различных отделов. Мы считаем, что, внедряя подобные передовые технологические решения, мы сможем продолжать предоставлять услуги клиентам быстрее и эффективнее».

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Росбанк обслуживает порядка 1,7 млн розничных клиентов, 88 тыс. клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 178 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети.