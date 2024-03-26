Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие

Росбанк и «Атомайз» объявляют о выпуске первого в России цифрового финансового актива на долговые обязательства эмитента ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинга»), в бизнес-модель которого интегрирован принцип рационального природопользования, обеспечивающей устойчивый экономический рост при снижении промышленной нагрузки на окружающую среду. Компания является крупнейшим производителем стеклотары и утилизатором стекольных отходов в Восточной части России: потребность завода составляет до 200 тыс. тонн стеклобоя в год.

Новый ЦФА – инновационный финансовый инструмент, предназначенный для инвесторов, стремящихся получать стабильный доход по фиксированной ставке. Он представляет собой привлекательную возможность для тех, кто ценит надежность и высокую доходность своих инвестиций. Активы уже доступны для клиентов Росбанк L'Hermitage Private Banking.

Основные параметры ЦФА: срок обращения – 9 месяцев; фиксированная ставка ежемесячных выплат – 18% годовых.

Этот уникальный ЦФА предоставляет инвесторам возможность вложить средства в выпуск от промышленной компании. Эмитент планирует направить деньги на пополнение оборотного капитала, в том числе, для увеличения закупок стекольных отходов – их применение позволяет снижать энергоемкость производственных процессов и, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду.

«Это первый в России кейс, когда средства, привлеченные на рынке ЦФА, помогли достижению целей устойчивого развития. Мы полностью поддерживаем "Сибстекло" в реализации принципов рационального природопользования и будем рады развивать и увеличивать бизнес со всеми социально ответственными эмитентами», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

Директор по инвестиционным решениям Росбанка Дмитрий Енуков, подчеркнул преимущества нового цифрового финансового актива и необходимость учитывать ESG-повестку в современных инвестиционных стратегиях, заявив: «С этим выпуском мы открываем перед частными клиентами Росбанка новые возможности ответственного инвестирования. Мы убеждены, что частные инвестиции могут способствовать решению экологических и социальных задач, и партнерская инициатива с ООО "Сибирское стекло" подтверждает наше стремление к созданию таких решений».

«Деятельность ООО "Сибирское стекло" является наглядным примером того, как следование ESG-принципам, которые лежат в основе бизнес-модели компании, позволяют усиливать конкурентные преимущества, а для банка предоставлять новые возможности для финансирования клиентов и проектов, снижающих воздействие на окружающую среду», — сказала руководитель направления ESG-банкинга Росбанка Виктория Карпунина.