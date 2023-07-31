Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI

Росбанк при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедряет систему управления моделями и модельным риском на базе решений Kolmogorov AI. ПО разработано российским вендором Data Sapience. Новая система поможет банку повысить эффективность в управлении рисками, связанными с использованием продвинутых математических моделей при принятии решений.

«Модели стали неотъемлемой частью бизнес-процессов в современном банковском бизнесе. В то же время это несет в себе риски, связанные с недостаточной точностью, некорректными данными или неправильным применением, а также естественной деградацией точности моделей со временем. Сейчас в разработке и эксплуатации моделей у нас задействованы сотрудники практически всех функций банка, а количество значимых моделей давно превысило сотню и постоянно растет. На таких масштабах уже необходимы инновационные системы, которые позволяют управлять моделями, повышать качество их использования и контролировать модельные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка.

Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки задачи до внедрения и мониторинга. Большое внимание уделяется процессам обработки данных и обеспечению их качества.

С помощью модуля Kolmogorov Predicate специалисты по анализу данных Росбанка осуществляют мониторинг и валидацию моделей. Инструмент содержит широкий выбор преднастроенных тестов и дает возможность добавлять скрипты собственных экспериментов. Kolmogorov Continuity позволяет сопровождать модели, получать рекомендации по ним и сохранять все связанные артефакты. Kolmogorov Axiom используется как каталог наборов данных и признаков, связанных с моделью, и как инструмент для подготовки данных практически без написания SQL-кода.

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«Мы рады сотрудничеству с Росбанком и уверены, что система Kolmogorov AI поможет нашему партнеру повысить эффективность в решении задач с использованием продвинутой аналитики, а также увеличить уровень доверия клиентов и регуляторов. Этот проект может стать примером для всех компаний, причем не только банковской сферы, которые также сталкиваются с проблемами, связанными с использованием моделей. Мы уверены, что продукты Kolmogorov AI будут полезны всем специалистам, которые работают в сфере продвинутой аналитики и машинного обучения и нацелены на достижение высоких результатов для бизнеса», – сказал Михаил Зайцев, владелец продукта Kolmogorov, Data Sapience.

Росбанк планирует активно развивать проект и расширять использование системы другими подразделениями за счет возможности кастомизации – создания новых шаблонов сопровождения моделей или иных проектов, собственных метрик для мониторинга моделей и внедрения новых источников для наполнения каталога данных и признаков.