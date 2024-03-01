«Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП

Уникальность состоит в том, что для выпуска потребовалась усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Ранее, в большинстве своем на рынке электронных закладных использовалась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Преимущество УНЭП заключается в том, что в приложении «Госключ» можно бесплатно получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), а также создавать, хранить и применять ключи электронной подписи. Для работы с ними не нужны токены, а для подписания — внешний криптопровайдер.

Что нужно для получения сертификата УНЭП: подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и указанные данные СНИЛС в личном кабинете; номер телефона, привязанный к учетной записи, — при регистрации на него придет SMS с кодом активации.

«В настоящее время доля сделок с электронной регистрацией в «Росбанк Дом» достигает 80%. И мы очень рады, что у наших клиентов появился более выгодный и удобный способ использования электронных закладных. Мы готовимся к масштабированию процесса по выпуску электронных закладных на первичном рынке и возможности дистанционного оформления электронной закладной с помощью «Госключа»», - сказал директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Использование этой технологии стало доступным благодаря методологической поддержке института развития ДОМ.РФ.

«Мы активно ведем работу по упрощению оборота е-закладные, в том числе в части упрощения процесса их оформления. Сейчас это можно сделать полностью дистанционно, без обращения заемщика в банк или в удостоверяющий центр, подписав документы в системах дистанционного банковского обслуживания. Банки оценили преимущества электронной закладной и при поддержке ДОМ.РФ продолжают внедрять ее в свои бизнес-процессы – сегодня электронные закладные можно оформить по кредитам с залогом квартир, земельных участков, индивидуальных жилых домов, апартаментов, гаражей и машиномест», – отметил Олег Комлик, заместитель управляющего директора ДОМ.РФ.

Сама ипотечная электронная закладная была сформирована и подписана через сервис партнеров – компании SmartDeal.

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Росбанк обслуживает порядка 1,7 млн розничных клиентов, 88 тыс. клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 178 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

Филиал ПАО Росбанк «Росбанк Дом» образован в результате присоединения банка «ДельтаКредит» к Росбанку. «Росбанк Дом» оказывает весь спектр услуг, связанных с ипотечным кредитованием, на территории России.