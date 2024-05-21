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Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro

Росбанк и компания UCS завершили проект по переходу ИТ-инфраструктуры процессинговой платформы банка на отечественные серверы нового поколения компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Для интеграции в промышленный контур процессинговой платформы использовали 24 сервера Vegman R220 G2. Оборудование было оперативно предоставлено компанией Yadro в кратчайшие сроки - в течение четырех недель. Специалисты Росбанка завершили процесс настройки и внедрения серверов Yadro в ИТ-инфраструктуру процессинговой платформы, которая позволяет предоставлять высокотехнологичные услуги с использованием банковских карт.

Новое поколение серверов Vegman R220 G2 с усовершенствованной эргономикой, сбалансированной аппаратной платформой, улучшенной производительностью и конструкцией ориентировано на решение корпоративных задач широкого спектра. В банковской сфере они помогают обеспечивать постоянную доступность сервисов, высокую скорость обработки транзакций, защиту данных и динамичную аналитику в режиме реального времени.

«Росбанк постоянно находится в поиске новых продуктовых предложений и решений в области процессинга, способов их реализации и вывода на рынок. Современная аппаратная инфраструктура – фундамент этой системы, поэтому мы выбрали компанию Yadro, доверенного отечественного разработчика и производителя вычислительных платформ», – сказал директор департамента ИT-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов.

«Мы отлично понимаем, что для банковского бизнеса критически важно обеспечивать бесперебойную работы ИТ-систем, чтобы сохранять оперативность и доступность сервисов в режиме 24х7, – сказал Александр Бакулин, директор по продажам компании Yadro. – Поэтому своевременное обеспечение оборудованием – это ключевой фактор успешной реализации проекта по обновлению ИТ-инфраструктуры. Со своей стороны, нам удалось реализовать эту задачу за четыре недели, и специалисты Росбанка смогли быстро внедрить серверы Vegman R220 G2».

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
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Серверы Vegman компании Yadro внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России и производятся на крупнейшем в России заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна».

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Росбанк обслуживает порядка 1,9 млн активных розничных клиентов, 88 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 18 тыс. активных клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает 212 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

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