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Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов

В условиях удаления российских банковских приложений из AppStore и Google Play Росбанк представил актуальное решение, позволяющее взаимодействовать с банком без ограничений и обеспечивать корпоративным клиентам надежный и безопасный доступ к банковским услугам. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Приложение получило название «Росбанк Бизнес». Его разработка проводилась с использованием передовой платформы Flutter. «Росбанк Бизнес» реализован в виде веб-приложения PWA (Progressive Web Apps).

Визуально приложение выглядит и работает точно так же, как обычное приложение из AppStore, однако внутри работает на базе встроенного веб-браузера, что незаметно для пользователя. Подобная реализация позволяет использовать «Росбанк Бизнес» привычным образом, в любое время и в любом месте.

«Мы рады, что нам удалось вернуть полноценный доступ к мобильному банку для владельцев устройств на iOS. Наша цель – оказывать нашим клиентам достойный сервис, не смотря на внешние обстоятельства и ограничения. Новое приложение обеспечит безопасное и удобное использование сервисом мобильного банкинга» - отметил Алексей Ясаков, директор Центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. ​

Основные преимущества нового приложения для клиентов Росбанка: доступно и работает всегда вне зависимости от AppStore; имеет внешний вид и функциональность обычного приложения; обновляется также вне зависимости от AppStore и без прерывания работы пользователя; поддерживает Touch и Face ID; поддерживает push-уведомления; быстро загружается и занимает минимальное количество памяти на смартфоне.

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Росбанк обслуживает порядка 1,9 млн розничных клиентов, 88 тыс. клиентов малого бизнеса и более 18 тыс. клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает 212 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

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