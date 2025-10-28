Разделы

Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 2
08.04.2019 Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment и организации, системы, технологии, персоны:

Blue Prism 28 2
UIPath 106 2
Everest Group 12 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 2
NICE Systems 65 2
Abbyy - TimelinePI 8 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 116 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 191 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1530 1
Automation Anywhere 10 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 229 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Konica Minolta 416 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
Ростелеком 10244 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 174 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17247 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1328 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56296 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9249 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5194 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33535 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 313 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1062 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12105 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1799 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25427 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5776 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9651 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31651 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6770 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9907 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4840 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 887 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11126 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3701 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21801 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 838 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Шушкин Дмитрий 95 2
Россия - РФ - Российская федерация 155007 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8010 1
Китай - Тайвань 4114 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1683 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Япония 13500 1
Азия - Азиатский регион 5718 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45353 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
Образование в России 2517 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7276 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 599 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4880 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 557 1
Экзамены 473 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31469 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 733 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54470 1
Research and Markets 26 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 10 1
