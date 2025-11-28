Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186244
ИКТ 14449
Организации 11202
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

RPAaaS RPA-as-a-Service


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


28.11.2025 RPA перестраивает бизнес-процессы: от локальных роботов к экосистемам автоматизации 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 2
26.05.2022 Роботизация бизнес-процессов 2022 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

RPAaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6862 1
Salesforce 456 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 206 1
Microsoft Corporation 25223 1
Alibaba Group 450 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14148 1
Yandex - Яндекс 8399 1
SAP SE 5424 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11406 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6863 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1361 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3049 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3532 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4677 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31875 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4640 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2955 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 592 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 337 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1242 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 132 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 77 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 57 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1877 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 194 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17918 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2095 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31567 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17105 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 532 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23018 1
Microsoft Azure 1457 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Stack Group - Automate 18 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 221 1
Примо РПА - Primo RPA 45 1
МТС Cloud - CloudMTS RPA 2 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 608 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8345 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8088 1
Аренда 2578 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15056 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20316 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще