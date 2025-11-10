Content AI продемонстрирует синтез классических и генеративных ИИ-технологий для работы с документами на CNews FORUM 2025

На ежегодном CNews FORUM 2025 компания Content AI представит новый подход к работе с корпоративными данными. Советник генерального директора Олег Сажин расскажет, как синтез классических и современных ИИ-технологий обработки документов помогает создавать цифровых ассистентов и ИИ-агентов – инструменты, способные превращать массивы документов организации в операционный актив и решать реальные бизнес-задачи.

Цифровые ассистенты уже доступны на базе платформы Content AI Intelligent Search. Она объединяет информацию из всех корпоративных источников – Active Directory, 1С, Confluence, Jira, файловых хранилищ, CRM, почтовых архивов и других – и использует собственные технологии NLP и OCR для семантического понимания текста. Внутри платформы компании могут создавать специализированных цифровых ассистентов под конкретные задачи. Например, в отделах проектирования или R&D ассистенты могут анализировать техническую документацию, в юридическом департаменте – проверять договоры на соответствие внутренним регламентам и нормативно-правовой базе, а в службе поддержки – мгновенно находить решения по обращениям клиентов.

«Цифровые ассистенты – это фактически ИИ-сотрудники организации, которые работают в закрытом контуре и понимают язык вашей отрасли, — отмечает Олег Сажин. — Они не просто дают ответы на вопросы по всем внутренним массивам данных, а выполняют задачи: проверяют документы на соответствие регламентам, стандартам и законодательству, подтверждают отсутствие в документах нежелательного контента, извлекают необходимые данные из чертежей, переводят техническую документацию, готовят резюме встреч, помогают быстро ознакомиться с объемными документами».

Ключевые технологические преимущества цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search – это работа в закрытом контуре без доступа в интернет, поддержка локальных языковых моделей и RAG-архитектуры, учет прав доступа сотрудников при выдаче результатов, а также открытая API-архитектура. Последняя позволяет ИТ-отделам создавать собственных ассистентов с уникальной логикой и подключать кастомные модели, превращая платформу в универсальный конструктор для автоматизации процессов, связанных с документами.

Интеграция классических решений для интеллектуальной обработки документов (IDP, Intelligent Document Processing) с большими языковыми и мультимодальными моделями (LLM, VLM) также открывает возможности для создания ИИ-агентов – автономных систем, способных взаимодействовать с различными корпоративными платформами, планировать, расставлять приоритеты и решать задачи.

Content AI работает над превращением IDP-решения ContentCapture в универсальную платформу по созданию ИИ-агентов, способных самостоятельно управлять обработкой документов и оперировать данными. Так, в банковском секторе ИИ-агенты смогут обрабатывать заявки на выпуск карт, открытие вкладов и выдачу кредитов, проверяя данные клиентов и применяя скоринговые модели. В делопроизводстве ИИ-агенты могут обрабатывать входящую корреспонденцию и служебные записки, автоматически выдавая и контролируя исполнение поручений.

По словам Олега Сажина, комбинация генеративных моделей с IDP-решениями значительно увеличивает эффективность автоматизации бизнес-процессов работы с документами. Кроме того, это экономически выгоднее применения отдельных LLM/VLM: вместо многомиллионных инвестиций в GPU для обработки ограниченного количества документов, классическая платформа на базе CPU решает те же задачи с сопоставимым качеством.

Content AI – российский разработчик решений для автоматизации работы с документами. Продукты компании имеют официальную ИИ-маркировку и внесены в Реестр отечественного ПО Минцифры РФ. По данным CNews Analytics, компания входит в топ-5 поставщиков ИИ-решений в России в 2024 году.