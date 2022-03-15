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Счётная палата РФ Государственный финансовый контроль Госфинконтроль, ГФК

Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК


15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис»
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных
19.01.2021 Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан
08.12.2020 Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности
10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками
30.07.2019 Счетная палата: Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов
21.06.2019 Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС
29.04.2019 Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив
03.04.2019 Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год
01.03.2019 Чего добились импортозамещением ПО другие страны мира
22.02.2019 Росреестр провалил многомиллиардный переезд на новую информсистему
12.02.2019 Счетная палата запустила информационную панель по мониторингу национальных целей
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян
22.10.2018 «Иннополис» признан неэффективной экономической зоной
06.09.2018 В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано
02.08.2018 Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все»
29.06.2018 Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов
29.06.2018 Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС
12.04.2018 Контрольная проверка: Минкомсвязи допустило прокладку интернета в больницы по завышенным ценам

Публикаций - 628, упоминаний - 1022

Счётная палата РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 101
Microsoft Corporation 22497 52
Oracle Corporation 6035 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 47
Ростелеком - Связьинвест 1698 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
Программный продукт ГК 3960 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 19
Прогноз 957 18
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 17
6072 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
VK - Mail.ru Group 3057 17
Восход ФГБУ НИИ 529 16
Центр2М - Center2М 50 15
NVision Group - Энвижн Груп 660 15
Yandex - Яндекс 5015 15
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
Google LLC 10352 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 14
ОТР ГК 176 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 14
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 197 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 170 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 12
Rimini Street 42 11
Крок - Croc 1616 11
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 11
Ситилабс 28 11
Schneider Electric Secure Power 48 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 11
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 11
АФК Система ПАО 1638 11
Такском - Taxcom 201 11
Schneider Electric 493 11
Почта России ПАО 1853 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
ГПБ - Газпромбанк 842 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 33
РЖД - Российские железные дороги 1458 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 32
Ингосстрах СПАО 301 29
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 22
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 22
Альфа-Банк 1476 21
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 19
X5 Group 709 19
Мосэнерго ПАО 112 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 18
Казахмыс - Kazakhmys 48 18
Газпром ПАО 1008 18
ПГК - Первая грузовая компания 117 17
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 15
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 15
Открытие ФК - Росгосстрах 266 15
Segezha Group - Сегежа Групп 96 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 12
Ак Барс Банк 212 12
Росводоканал 69 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 12
НСПК - Национальная система платежных карт 401 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 12
Май - Российская торговая компания 416 12
OKS Group 35 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 11
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 11
Русагро Группа Компаний 182 11
Сургутнефтегаз - СНГ 193 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 326
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 247
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 181
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 114
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 109
Федеральное казначейство России 1345 106
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 81
Президент Российской Федерации 3770 76
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 75
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 69
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 69
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 64
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 58
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 55
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 53
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 42
Правительство Москвы 1640 41
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 35
Администрация Президента РФ 904 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 29
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 29
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 26
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 25
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 23
Федеральное собрание Российской Федерации 187 23
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 22
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 21
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 21
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
Единая Россия - Политическая партия 246 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ЛДПР 98 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 336
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 135
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 114
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 96
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 82
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 70
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 70
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 56
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры 227 52
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 45
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 42
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 41
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 36
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 36
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 93
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 49
ЭОС Дело СЭД 4365 45
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 39
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 34
LG 75SM99 2832 28
Microsoft Windows 2000 2856 22
Apple iPhone 6 2649 19
Linux OS 7669 17
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 15
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 15
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 14
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 13
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 54 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 12
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 12
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 11
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 11
Microsoft Windows 10 11713 11
Oracle СУБД 310 10
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 8
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 62 8
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 7
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 7
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 44 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 7
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 7
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 204 7
Исанин Антон 9365 107
Петров Михаил 104 63
Путин Владимир 2542 60
Медведев Дмитрий 1604 47
Лысенко Эдуард 238 45
Никифоров Николай 1161 43
Шадаев Максут 460 41
Казарин Станислав 115 39
Кудрин Алексей 94 38
Власов Сергей 83 37
Паршин Максим 200 37
Петрушин Андрей 73 37
Скляр Алексей 51 35
Албычев Александр 86 34
Евраев Михаил 228 34
Ципорин Павел 65 33
Терещенко Денис 51 33
Малков Павел 48 32
Меджитов Тимур 63 31
Ермолаев Артем 348 29
Хайруллин Айрат 47 28
Бойко Елена 174 27
Слышкин Василий 66 26
Козырев Алексей 274 26
Дюбанов Анатолий 92 25
Херсонцев Алексей 56 24
Разумовский Дмитрий 77 24
Елистратов Николай 90 23
Фомичев Олег 112 23
Степашин Сергей 28 23
Богданов Кирилл 110 22
Семенов Алексей 70 22
Рымар Максим 43 22
Федулов Владислав 71 21
Мартынова Елена 35 21
Абакумов Евгений 110 20
Шипов Савва 74 19
Натрусов Артем 142 19
Чаркин Евгений 203 18
Дьяченко Валерий 70 18
Россия - РФ - Российская федерация 108428 508
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 54
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 44
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 44
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 34
Россия - УФО - Тюменская область 838 33
Россия - ЦФО - Калужская область 767 32
Европа Восточная 2927 23
Россия - ПФО - Самарская область 939 22
Земля - планета Солнечной системы 7427 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 19
Европа 12319 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 18
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 17
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 15
Германия - Федеративная Республика 8903 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 13
Россия - ПФО - Казань 2085 13
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 12
Россия - УФО - Челябинская область 932 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 12
Украина 6212 12
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Казахстан - Республика 4467 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 10
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 391 10
Россия - ПФО - Пензенская область 502 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 375
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 142
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 137
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 126
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 92
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 80
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 64
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 63
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 53
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 52
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1024 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 44
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 1713 42
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 40
Информационное общество - Государственная программа 1238 38
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 37
Федеральное законодательство 1944 36
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 36
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 32
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 29
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 22
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 20
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 48
91Mobiles 590 14
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 8
Ведомости 375 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Госрасходы - портал 36 4
Известия ИД 307 3
Юность - радиостанция 28 2
Открытые системы ИД 160 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Росбалт ИА 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Nextgov 19 2
Радио России - радиостанция 45 2
MSNBC - телеканал 85 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
The Washington Post 298 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Царьград - телеканал 11 1
ComputerWorld 139 1
FCW 5 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Der Spiegel 143 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Playboy 48 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
CNews - Soft.CNews 30 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Mashable 366 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 103
500 Startups 4742 43
IDC - International Data Corporation 4671 13
Gartner - Гартнер 3301 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 9
Juniper Research 468 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Datamonitor 83 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Медиалогия 48 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Data61 3 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 70
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 14
РАН - Российская академия наук 1397 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 10 3
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 2
Академгородок Новосибирск 82 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 5 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 6 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 0 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 0 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 85
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 35
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 25
CNews AWARDS - награда 347 21
CNews Баттл 39 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
CNews ИТ-стратегия 14 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
ЭОС Осенний документооборот 13 3
CNews FORUM Кейсы 53 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
CNews APPWards 36 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 2
РИФ - Российский Интернет Форум 46 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 6 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 1 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
CeBIT 454 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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