Индексная книга CNews*
Счётная палата РФ Государственный финансовый контроль Госфинконтроль, ГФК
Публикаций - 628, упоминаний - 1022
Счётная палата РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 107
|Петров Михаил 104 63
|Путин Владимир 2542 60
|Медведев Дмитрий 1604 47
|Лысенко Эдуард 238 45
|Никифоров Николай 1161 43
|Шадаев Максут 460 41
|Казарин Станислав 115 39
|Кудрин Алексей 94 38
|Власов Сергей 83 37
|Паршин Максим 200 37
|Петрушин Андрей 73 37
|Скляр Алексей 51 35
|Албычев Александр 86 34
|Евраев Михаил 228 34
|Ципорин Павел 65 33
|Терещенко Денис 51 33
|Малков Павел 48 32
|Меджитов Тимур 63 31
|Ермолаев Артем 348 29
|Хайруллин Айрат 47 28
|Бойко Елена 174 27
|Слышкин Василий 66 26
|Козырев Алексей 274 26
|Дюбанов Анатолий 92 25
|Херсонцев Алексей 56 24
|Разумовский Дмитрий 77 24
|Елистратов Николай 90 23
|Фомичев Олег 112 23
|Степашин Сергей 28 23
|Богданов Кирилл 110 22
|Семенов Алексей 70 22
|Рымар Максим 43 22
|Федулов Владислав 71 21
|Мартынова Елена 35 21
|Абакумов Евгений 110 20
|Шипов Савва 74 19
|Натрусов Артем 142 19
|Чаркин Евгений 203 18
|Дьяченко Валерий 70 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209185, в очереди разбора - 898046.
Создано именных указателей - 104229.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209185, в очереди разбора - 898046.
Создано именных указателей - 104229.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.