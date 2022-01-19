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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Professional

Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional

Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.


19.01.2022 Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel
09.12.2021 Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета»
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL
22.06.2021 Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений
01.06.2021 Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro
12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды
20.04.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro
23.03.2021 Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL
30.10.2020 «Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных
17.08.2020 Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows
25.03.2020 Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional
24.03.2020 Переиздан учебник «Основы технологий баз данных» от Postgres Professional
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
27.02.2020 Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro

Публикаций - 724, упоминаний - 1163

Postgres Professional упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5983 239
Microsoft Corporation 22365 112
1С-Битрикс - Bitrix 432 69
5875 68
IBM - International Business Machines Corp 8892 68
1С-ИжТиСи 5268 65
РусБИТех - ГК Astra Linux 550 60
Yandex - Яндекс 4943 46
Программный продукт ГК 3853 45
VK - Mail.ru Group 3016 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 37
SAP SE 4537 37
Google LLC 10151 33
Red Hat 1173 29
Базальт СПО - BaseALT 243 27
Ростех - Ростехнологии 2502 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 224 26
Intel Corporation 11198 25
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 283 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1563 23
Nginx - Энджайникс 112 23
Diasoft - Диасофт 528 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 20
VMware 2014 20
Крок - Croc 1610 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 19
Amazon Inc - Amazon.com 2630 17
Docsvision - ДоксВижн 948 17
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1106 16
Quorum - Кворум 94 16
Teradata 195 16
Huawei 3175 16
NVision Group - Энвижн Груп 660 16
Галактика - Корпорация 1061 15
Форсайт - ранее ITG Consulting 88 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 330 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 15
ALT Linux - Альт Линукс 149 14
Барс груп 482 14
ЭОС - Электронные офисные системы 1234 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 26
Почта России ПАО 1845 20
Avito - Авито 225 16
РЖД - Российские железные дороги 1444 16
Газпром ПАО 965 15
Альфа-Банк 1454 12
Роснефть НК 428 12
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 11
ГПБ - Газпромбанк 833 10
HeadHunter Group - HH Group 414 10
Аэрофлот 636 9
РусГидро ПАО 203 9
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 258 8
Открытие ФК 2478 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 8
Почта Банк 318 7
Транснефть 225 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 240 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 6
Qiwi 865 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1676 5
Societe Generale - Росбанк 435 5
НСПК - Национальная система платежных карт 365 5
Ростех - Вертолеты России 140 4
Runa Capital 155 4
Сбер - СберАвто 18 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 96 4
ВТБ - ВТБ24 651 4
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 109 4
Газпром нефть 420 4
РСХБ - Россельхозбанк 226 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 765 4
Visa International 1741 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 152 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Алроса АК 118 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 265 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2338 61
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 51
Правительство РФ 7782 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 28
Федеральное казначейство России 1272 26
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 22
Президент Российской Федерации 3505 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1316 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 735 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 17
Счётная палата РФ 611 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 869 14
Правительство Москвы 1585 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 543 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1096 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел 339 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 464 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1561 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 506 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 6
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 118 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 6
Администрация Президента РФ 891 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1042 5
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Руссофт - Russoft 370 7
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РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
ASF - Apache Software Foundation 97 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 2
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Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
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Linux Foundation 167 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
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