Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional

Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.