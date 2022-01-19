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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Professional
Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.
Postgres Professional упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Панченко Иван 47 44
|Бартунов Олег 34 30
|Никифоров Николай 1157 24
|Сушкевич Антон 60 17
|Исанин Антон 8847 14
|Смирнов Алексей 163 13
|Рубанов Владимир 65 12
|Путин Владимир 2526 10
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 9
|Сигаев Федор 9 9
|Массух Илья 202 9
|Дергилёв Никита 42 9
|Комиссаров Дмитрий 189 8
|Коротков Александр 8 8
|Шадаев Максут 452 8
|Аникин Денис 32 7
|Гребенщиков Дмитрий 24 7
|Новодворский Алексей 104 7
|Бутенко Юрий 64 6
|Терещенко Денис 49 6
|Белоусов Сергей 232 6
|Трушкин Константин 52 6
|Мишустин Михаил 365 6
|Нуралиев Борис 244 6
|Варов Константин 24 5
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
|Гацко Геннадий 14 5
|Аникин Леонид 53 5
|Петров Михаил 104 5
|Кузнецов Сергей 138 5
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
|Ахмеров Тимур 85 5
|Аксельрод Александр 40 4
|Емельченков Сергей 86 4
|Черногоров Андрей 63 4
|Абакумов Евгений 110 4
|Семенов Александр 89 4
|Флейта Андрей 6 4
|Янкин Константин 8 4
|Толстова Татьяна 37 4
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
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