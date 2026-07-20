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К 30-летию PostgreSQL Postgres Professional подготовила переводы технических статей для сообщества

В июле 2026 г. международное сообщество PostgreSQL отмечает свое 30-летие. К юбилею открытой СУБД Postgres Professional подготовила переводы технических статей о PostgreSQL, которые опубликованы в свободном доступе. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Professional — контрибьютор PostgreSQL №1 в России и один из участников мирового сообщества открытой СУБД. Команда компании более 25 лет участвует в развитии PostgreSQL: разрабатывает новые функции, улучшает архитектуру ядра, исправляет ошибки и уязвимости, рецензирует патчи и тестирует стабильность системы.

В развитие PostgreSQL 18 внесли вклад 488 специалистов со всего мира. Среди авторов патчей, ревьюеров и тестировщиков — 41 инженер Postgres Professional. Команда компании добавила в релиз 15 302 строки кода и 96 коммитов.

К юбилею PostgreSQL Postgres Professional продолжает не только инженерную, но и образовательную работу с сообществом. Компания переводит и публикует технические материалы, которые помогают администраторам, разработчикам и архитекторам глубже понимать устройство PostgreSQL, следить за развитием проекта и применять лучшие практики в промышленных системах.

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Основатели Postgres Professional Олег Бартунов и Федор Сигаев имеют статус PostgreSQL Major Contributor и более 30 лет участвуют в развитии PostgreSQL. Среди их разработок — индексные методы GiST и GIN, JSONB, HStore и полнотекстовый поиск. Эти технологии стали частью PostgreSQL и сегодня используются компаниями по всему миру.

Postgres Professional системно развивает образовательную среду вокруг PostgreSQL: выпускает книги, курсы, вебинары и технические материалы, сотрудничает с вузами, проводит сертификацию специалистов и ежегодно переводит на русский язык документацию к новым версиям PostgreSQL.

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