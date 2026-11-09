Postgres Professional в пять раз ускорила подготовку к переносу данных при миграции с помощью ProGate 1.5.0

Российский разработчик систем управления базами данных и продуктов для работы с данными Postgres Professional в пять раз ускорила подготовку к переносу данных в новой версии решения для миграции и репликации Postgres ProGate 1.5.0. Это позволяет заказчикам сократить подготовительный этап миграционных проектов. Обновление также включает поддержку аналитической СУБД Postgres Pro AXE 2.0, расширяет возможности обмена данными между Oracle, PostgreSQL и Postgres Pro и работы с отказоустойчивой инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В ProGate 1.5.0 время подготовки задач переноса сократилось впятеро благодаря оптимизации анализа структуры баз данных. Это ускоряет подготовительный этап миграционных проектов и позволяет ИТ-командам быстрее переходить к загрузке данных в целевые системы, в том числе в проектах с большим количеством таблиц.

Поддержка аналитической СУБД для гибридных нагрузок Postgres Pro AXE 2.0 позволяет использовать ProGate для загрузки данных в аналитическую платформу. Заказчики могут применять единый инструмент как для миграции между СУБД, так и для подготовки данных для аналитики.

В новой версии расширена поддержка Oracle: эта СУБД теперь может выступать целевой системой в ProCopy — компоненте первоначальной загрузки данных. Ранее перенос в Oracle был доступен в ProSync для репликации изменений. Теперь заказчики могут выполнять оба этапа: первоначальную загрузку и последующую синхронизацию данных.

Также добавлена двунаправленная репликация между двумя основными узлами PostgreSQL или Postgres Pro версий 16 и выше. Она расширяет возможности синхронизации систем, в каждой из которых вносятся изменения.

В ProGate 1.5.0 расширены настройки отказоустойчивости и обработки сетевых сбоев. При временной потере соединения во время первоначальной загрузки решение выполняет контролируемые повторные попытки отправки данных, исключая зависание процесса. Дополнительные показатели задержки репликации и состояния задач помогают администраторам быстрее замечать отклонения и оценивать актуальность данных в целевой системе.

Возможность читать изменения из резервных баз Oracle позволяет снизить влияние репликации на основную систему, обслуживающую текущие бизнес-процессы. Кроме того, в обновлении усилена защита входа и пользовательских сессий, обновлены программные компоненты и устранены уязвимости зависимостей.

«Для заказчика миграция — это не просто перенос данных, а переход на новую инфраструктуру без ущерба для текущей работы бизнеса. Поэтому в ProGate 1.5.0 мы сосредоточились на том, чтобы сократить стадию подготовки и сделать перенос более управляемым. Команды заказчика смогут быстрее запускать загрузку, отслеживать актуальность данных и оперативно реагировать на сбои. А поддержка Postgres Pro AXE 2.0 расширяет применение портфеля наших решений: единый инструмент можно использовать и для миграции, и для загрузки данных в аналитическую СУБД», — сказал Евгений Кривов, руководитель продукта Postgres ProGate компании Postgres Professional.

Решение Postgres ProGate объединяет первичную загрузку данных, непрерывную репликацию изменений и проверку согласованности данных. Решение помогает компаниям модернизировать ИТ-инфраструктуру и переходить на новые СУБД поэтапно, поддерживая обмен данными между существующими и новыми системами. Управление доступно через единый веб-интерфейс и командную строку.