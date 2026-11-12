Кто отвечает за риски в проектах СУБД на стыке команд заказчика, интегратора и вендора?

руководитель отдела проектного управления и сопровождения ключевых клиентов Postgres Professional



СУБД может работать без ошибок, а проект её внедрения — отставать от плана. Приложение не выдерживает нужную нагрузку, разработчикам не хватает времени на адаптацию кода, а вопрос на стыке нескольких систем остаётся без ответственного. Для руководителя это риск дополнительных затрат и переноса запуска, даже если отдельные обращения в поддержку закрываются вовремя. Михаил Мироненко, руководитель отдела проектного управления и сопровождения ключевых клиентов Postgres Professional, объясняет, как ТАМы — Technical Account Managers, технические менеджеры, — помогают связать работу вендора с результатом проекта.

На чём строится работа с заказчиком

Михаил связывает работу ТАМов с более широким принципом Postgres Professional: вендору важно, чтобы заказчик получал результат от использования его продуктов на протяжении всего сотрудничества. Для этого нужно понимать, в какой системе работает СУБД, какие требования стоят перед командой и какие изменения запланированы. Такое знание помогает заранее обсуждать риски и привлекать нужную продуктовую экспертизу.

Основой этих отношений он считает честность. Вендор должен открыто говорить, где продукт подходит для задачи, где требуется адаптация и каких результатов можно ожидать. Если ради готовности системы нужно пересмотреть план, этот вопрос следует поднять до запуска. По мнению Михаила, защищать продукт вопреки интересам заказчика означает терять доверие, на котором держится долгосрочное сотрудничество.

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика Для ТАМа главный ориентир — это долгосрочный результат заказчика

Ещё один ориентир — развитие собственной экспертизы клиента. Обучение и совместная работа должны помогать его команде увереннее эксплуатировать систему и принимать технические решения. Роль ТАМа в таком подходе — сохранять понимание задач заказчика и организовывать участие вендора там, где оно необходимо для их решения.

Кто видит проект за отдельными обращениями

Если инженер поддержки сосредоточен на конкретном обращении, а предпродажный консультант на выборе продукта и будущего решения, то для ТАМа главный ориентир — это долгосрочный результат заказчика.

Разница становится заметна, когда для движения проекта недостаточно ответить на отдельный технический вопрос. Поддержка работает с заявкой, но не ведёт проект заказчика. Документация объясняет поведение функции, однако её применение в конкретной системе зависит от приложений, инфраструктуры и профиля нагрузки. По наблюдениям Михаила, локальные решения могут выглядеть правильными по отдельности, но вместе создавать проблемы, из-за которых через полгода или год приходится переделывать уже выполненную работу.

В Postgres Professional связывать задачи ключевых заказчиков с работой специалистов компании помогают ТАМы. Они знают цели клиента, его дорожную карту и договорённости между участниками проекта, фиксируют риски и организуют подключение нужной экспертизы со стороны вендора.

Руководитель проекта заказчика управляет общим планом. ТАМ организует участие Postgres Professional: выясняет, каких специалистов нужно подключить, выносит риски на обсуждение и добивается ответа внутри компании. Эта работа опирается на внутренние регламенты ведения клиента, фиксации договорённостей и привлечения ресурсов. При этом ТАМ не распоряжается командами заказчика или интегратора и не принимает за них решения о запуске.

Включать ТАМа в работу Михаил предпочёл бы ещё до окончательного согласования решения: на этой стадии больше возможностей проверить предположения и обсудить риски. Но на практике он может присоединиться и к действующему проекту. Тогда первая задача — разобраться в текущей ситуации и помочь с ней, а не объяснять заказчику, что обратиться следовало раньше.

Что нужно выяснить до согласования сроков

Даже внутри одной компании участники могут по-разному оценивать проект. Для одной команды важнее запустить систему к определённой дате, для другой — обеспечить стабильность, для третьей — получить быстрый экономический эффект или освоить новую технологию.

Поэтому в начале работы необходимо согласовать критерии успеха. Команда Михаила фиксирует их вместе с заказчиком и возвращается к ним по ходу проекта. Это позволяет обсуждать изменения предметно: не просто «нужно больше времени», а какие работы необходимы для согласованного результата и чем грозит отказ от них. Без общих критериев проект рискует превратиться в бесконечную доработку.

Следующий вопрос — на каких данных основан план. Михаил описывает типичную ошибку: заказчик рассчитывает завершить миграцию за три месяца, а она занимает год, потому что до старта никто не оценил объём кода и необходимых работ. Такие расхождения он связывает прежде всего с качеством планирования.

Один из рисков миграции — оценить процесс только как перенос данных и кода. Инструменты автоматизации выполняют часть работы, но не гарантируют, что приложение сохранит прежние характеристики на другой СУБД.

Задача вендора здесь — заранее объяснить границы автоматизации: что можно перенести инструментами, а где понадобятся изменения кода, логики или архитектуры. ТАМ помогает организовать эту работу с учётом планов заказчика и привлечь специалистов, которые смогут оценить техническую сторону вопроса.

При подготовке проекта команда рекомендует разобрать пять вопросов:

Какие бизнес-процессы критичны и что допустимо менять в их работе.

Какой код предстоит переносить и какие приложения от него зависят.

Каковы объём данных и профиль нагрузки, что растёт и что можно архивировать.

Какие системы и интеграции затронет переход.

Кто принимает решения, выполняет работы и отвечает за приёмку.

Это основа для оценки ресурсов и сроков. Если аудит показывает, что исходные предположения неверны, команда пересчитывает объём работ, пересматривает приоритеты, а иногда и стратегию перехода. Продолжать проект по прежнему плану в такой ситуации означает сохранять дату на бумаге при изменившемся объёме задач.

Когда перенос запуска защищает результат

Ценность сопровождения особенно заметна, когда календарный план вступает в противоречие с готовностью системы. В такой ситуации заказчику нужны не общие предостережения, а технические основания для выбора.

В одном из проектов перехода с Oracle на Postgres Pro нагрузочное тестирование выявило снижение производительности части серверного кода. Неявные приведения типов в новой среде вели себя иначе: функционально система работала, но под нагрузкой возникала деградация.

ТАМ собрал архитекторов, разработчиков, команду интегратора и специалистов по продукту, инициировал аудит кода до окончательного переключения и настоял на переносе запуска на две недели. За это время код оптимизировали. По оценке Михаила, это позволило избежать отката уже после выхода в промышленную эксплуатацию.

В этой истории ТАМ связал результаты нагрузочного тестирования с риском для запуска и организовал работу нескольких команд до переключения. Перенос потребовал дополнительного времени, но дал возможность исправить выявленную проблему до её появления в промышленной среде. Такой подход требует готовности объяснить заказчику, почему соблюдение первоначальной даты может поставить под угрозу согласованный результат.

Перенос даты неприятен, но возврат крупной системы на прежнюю платформу может занять часы. В течение этого времени сервисы могут быть частично или полностью недоступны. Поэтому решение нужно оценивать не только по соблюдению срока, но и по последствиям для бизнеса.

Похожая задача возникает и при изменениях уже работающей системы. По словам Михаила, заказчики иногда предлагают сразу внедрить в промышленную среду изменения, влияние которых считают минимальным. Предварительные испытания могут выявить ограничения, которые в первоначальной оценке не учли. Здесь участие ТАМа нужно, чтобы организовать проверку до того, как изменение затронет работающие сервисы.

Как распределить ответственность между командами

В сложном проекте у каждого участника своя экспертиза. Заказчик определяет требования и критерии приёмки. Интегратор, как правило, лучше знаком с конкретной инфраструктурой и занимается внедрением или эксплуатацией. Вендор глубоко знает архитектуру и поведение своего продукта.

Но вопрос производительности или отказоустойчивости может затрагивать сразу несколько областей. Если порядок взаимодействия не определён, участники рискуют обсуждать только свои компоненты, не продвигаясь к общему решению.

Поэтому команда фиксирует матрицу ответственности: кто выполняет работы, кого подключают к сложным вопросам, кому их эскалируют и кто принимает окончательное решение. ТАМ может координировать такое взаимодействие либо работать с руководителем проекта заказчика или интегратора, организуя участие специалистов Postgres Professional.

Граница участия вендора проходит по его продуктовой экспертизе: архитектурным решениям, поведению СУБД, миграционным рискам, критическим обновлениям и исправлению ошибок. За эксплуатацию конкретной системы отвечает команда, которой заказчик поручил эту работу. Само наличие ТАМа не передаёт вендору управление инфраструктурой.

При этом ТАМ не становится дополнительным обязательным звеном между инженерами заказчика и поддержкой. Обращения по-прежнему можно направлять напрямую через портал. К ТАМу приходят, когда вопрос выходит за пределы отдельной заявки, затрагивает несколько команд или требует учёта истории проекта. Он помогает найти нужных специалистов и сохраняет контекст, который иначе пришлось бы восстанавливать при каждом новом обсуждении.

Круглосуточная доступность самого ТАМа не предполагается. Для регистрации технических обращений действуют установленные каналы поддержки и условия соответствующего сервиса. Разделение этих ролей важно обсудить в начале работы, чтобы при инциденте заказчик сразу использовал нужный канал.

Как получить помощь без передачи всей эксплуатации

Не каждой команде требуется одинаковая глубина сопровождения. Михаил приводит примеры заказчиков с сильной собственной экспертизой, которые приходили только за независимым аудитом. Специалисты проверяли архитектуру и настройки и подтверждали: решение подготовлено хорошо, менять ничего не нужно.

В других случаях необходимы совместные разборы, помощь с архитектурой или обучение. Задача ТАМа — понять, какая помощь нужна конкретной команде, и организовать её, а не увеличивать участие вендора ради самого участия.

При этом заказчик должен определить, кто будет отвечать за дальнейшую эксплуатацию: его сотрудники или привлечённый партнёр. Вендор может передать продуктовую экспертизу, но не заменить знание бизнес-логики и всех особенностей конкретной системы.

Поэтому работа часто строится совместно: специалисты Postgres Professional готовят рекомендации и команды либо подключаются по видеосвязи, а инженер заказчика выполняет действия в своей среде. Такой формат позволяет соединить знание продукта со знанием инфраструктуры.

Для диагностики также нужны данные о реальной системе. Если их передачу ограничивают требования безопасности, команда обсуждает соглашение о неразглашении, обезличивание логов или работу через экран заказчика. Специалисты объясняют, какие сведения собрать и какими средствами. Тесты на синтетической нагрузке могут не воспроизвести, например, закрытие отчётного периода, поэтому доступность фактуры влияет на обоснованность рекомендаций.

Честность важна и при обсуждении развития продукта. Наличие запроса не означает, что он немедленно попадёт в план разработки. ТАМ помогает донести потребность до продуктовой команды и обсудить варианты её решения в рамках проекта. Это позволяет заказчику строить планы с пониманием возможностей продукта и объёма необходимой адаптации.

Что меняется после выхода в эксплуатацию

Выход в промышленную эксплуатацию не завершает активную работу в проекте. Сезонная нагрузка, закрытие отчётного периода или обновление связанного ПО могут выявить проблемы, которые не проявились в первые дни.

Поэтому после переключения команда предусматривает период усиленного сопровождения — hypercare. Специалисты наблюдают за работой системы и напрямую взаимодействуют с заказчиком, а по мере стабилизации интенсивность участия снижается.

ТАМ помогает связать новые симптомы с предыдущими решениями: он помнит, какие ограничения обсуждались, почему была выбрана конкретная конфигурация и что проверяли перед запуском. Это позволяет продолжать работу с накопленным знанием о проекте, а не начинать диагностику каждый раз с нуля.

Другой важный результат сопровождения — готовность команды заказчика самостоятельно работать с продуктом. ТАМ помогает подобрать подходящий формат развития компетенций: официальные курсы, совместное проектирование, разбор результатов аудита или мастер-класс по отдельной теме.

Оценивать такое взаимодействие стоит по критериям, о которых стороны договорились на старте. Подготовлена ли система к согласованным условиям работы? Определены ли ответственные за эксплуатацию? Получила ли команда необходимые знания? Для руководителя эти ответы позволяют понять, к какому результату привело участие вендора и какие задачи ещё остаются открытыми.

В долгосрочной перспективе Postgres Professional заинтересован в том, чтобы заказчик наращивал компетенции и получал больше пользы от продуктов компании. Поэтому передача знаний и рост самостоятельности команды — важный результат сопровождения. «Сильный вендор выигрывает, когда клиент растёт», — говорит Михаил.