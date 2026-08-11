Система мониторинга «Цифра. Диспетчер» получила сертификат совместимости с линейкой СУБД Postgres Pro

Группа компаний «Цифра» сообщила о получении сертификата совместимости с флагманскими продуктами компании Postgres Professional, который подтверждает корректную работу комплекса «Диспетчер» с системами управления базами данных Postgres Pro Enterprise 18 и Postgres Pro Enterprise Certified 18. Совместимость — это шаг к обеспечению технологической независимости российских производственных компаний, идущих по пути цифровой трансформации.

«Цифра. Диспетчер» — система мониторинга производственного оборудования и персонала, оперативного контроля и планирования работ, управления ТОиР и предиктивной диагностики. Основной фокус работы комплекса — цифровизация процессов в машиностроении и металлообработке. Программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Успех цифровой трансформации российских предприятий напрямую зависит от того, насколько гладко отечественные решения взаимодействуют между собой. Бесшовная интеграция различных систем — это не просто технический вопрос, а ключевой фактор, который определяет эффективность всего производственного процесса. Когда все компоненты работают как единый механизм, предприятия получают максимальную отдачу от внедрения цифровых технологий», — отметил Василий Чуранов, директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра».

«Мы видим растущий спрос на надёжные отечественные решения, которые не только обеспечивают безопасность и упорядоченность данных, но и легко интегрируются с другими системами. Совместная работа с ГК “Цифра” позволяет нам создавать технологическую основу, на которой российские предприятия могут строить современные производственные процессы, не беспокоясь о совместимости компонентов», — сказал Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.