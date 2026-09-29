Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.10 с анализатором нагрузки Healthcheck Advisor

Компания Postgres Professional объявила о выпуске новой версии платформы для управления и мониторинга баз данных — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 2.10. Главным нововведением релиза стал анализатор нагрузки Healthcheck Advisor, выявляющий отклонения в работе СУБД и формирующий рекомендации по их устранению. Также в версию вошли поддержка внешних хранилищ для истории активных сеансов, кастомизация дашбордов и графическое отображение топологии кластера. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Ключевым изменением платформы стало внедрение модуля Healthcheck Advisor. Инструмент помогает администратору перейти от ручного анализа метрик к проактивному подходу и предметному разбору инцидентов: система автоматически проверяет телеметрию по заданному расписанию или по требованию. Механизм диагностирует широкий спектр проблем, включая длительные транзакции, взаимоблокировки, задержки репликации, сбои контрольных сумм и деградацию процессов autovacuum.

Все обнаруженные события привязываются к конкретным экземплярам и метрикам, а также распределяются по уровням критичности: Critical, High, Medium и Low. В едином обзоре администратор сразу видит узлы с наибольшим числом рисков, а при переходе к деталям получает контекст: значение метрики, правило детекции, время фиксации и шаги по локализации сбоя. При необходимости периметр проверок и список анализируемых параметров можно гибко настраивать.

«Развитие встроенных интеллектуальных механизмов — последовательный шаг в развитии продуктов Postgres Pro. Появление Healthcheck Advisor логично расширяет линейку наших инструментов с применением ИИ, где ранее уже был представлен интеллектуальный ассистент по СУБД. Мы планомерно усиливаем аналитические возможности платформы, помогая администраторам не просто фиксировать аномалии в телеметрии, а получать готовую контекстную экспертизу для быстрого принятия решений», — сказал Борис Пищик, руководитель продукта Postgres Pro Enterprise Manager в компании Postgres Professional.

В части работы с телеметрией в PPEM 2.10 реализована поддержка внешних хранилищ для данных Active Session History (ASH). Если ранее история сеансов сохранялась исключительно во встроенной базе репозитория, то теперь ее можно перенести во внешние БД, снизив нагрузку и утилизацию дискового пространства управляющего сервера. Пользователи могут прямо из веб-интерфейса регистрировать новые хранилища, назначать целевую базу по умолчанию и централизованно управлять параметрами подключений.

Интерфейс платформы получил развитые средства персонализации и наглядного контроля. На странице обзора экземпляра теперь можно кастомизировать дашборд: добавлять, скрывать и переставлять виджеты таблиц, счетчиков и графиков с сохранением единой компоновки между сессиями. Кроме того, состав отказоустойчивых кластеров теперь доступен в виде наглядной топологической схемы, которая дополняет классические таблицы, а также упрощает визуализацию и навигацию по кластерным архитектурам.

Платформа также получила ряд инфраструктурных и эксплуатационных доработок: в регламентах обслуживания репозитория появился лимит максимального времени исполнения правил («Rule execution timeout, sec»); при восстановлении базы из резервной копии добавлена возможность сразу указывать параметры конфигурации, пресеты настроек и имя службы systemd; включены готовые пресеты графиков WAL Usage и WAL Archiving для углубленного контроля за журналами предзаписи; оптимизированы внутренние конвейеры для бесперебойной обработки больших массивов объектов и обновлены нормы сайзинга ресурсов; исправлен пул уязвимостей безопасности (CVE), а системный стек Go обновлен до версии 1.27.

Обновление Postgres Pro Enterprise Manager 2.10 уже доступно пользователям. Инструкции по переходу и подробный перечень изменений опубликованы в документации продукта.