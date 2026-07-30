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Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise Manager 2.8 с новыми возможностями управления отказоустойчивыми кластерами

Компания Postgres Professional представила новую версию платформы для управления и мониторинга баз данных Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 2.8. В релиз вошли новые инструменты для управления отказоустойчивыми кластерами, централизованной настройки инфраструктуры и оптимизации запросов СУБД. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка настройки кворумной синхронной репликации для BiHA-кластеров через графический интерфейс. Новый механизм позволяет выбирать баланс между скоростью обработки транзакций и защитой данных, упрощая построение отказоустойчивой инфраструктуры без ручной настройки.

В новой версии также расширены возможности централизованного управления конфигурацией. Администраторы могут просматривать и изменять параметры кластеров и отдельных узлов через веб-интерфейс, в том числе задавать различные настройки для разных серверов в рамках одной операции.

PPEM 2.8 получил поддержку Adaptive Query Optimization (AQO) — технологии адаптивной оптимизации запросов, которая помогает автоматически исправлять планы запросов основываясь на статистике предыдущего выполнения и таким образом повышать производительность высоконагруженных систем.

Кроме того, в платформе появились средства управления параметрами сбора метрик и журналов для pgpro-otel-collector, раздел для работы с пользовательскими профилями и активными сессиями, новые возможности мониторинга, а также ряд улучшений интерфейса и механизмов обслуживания репозитория.

Postgres Pro Enterprise Manager входит в состав всех редакций СУБД Postgres Pro и предоставляет единый веб-интерфейс для мониторинга, администрирования и диагностики баз данных.

Подробное описание изменений и инструкции по обновлению доступны в документации Postgres Pro Enterprise Manager.

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