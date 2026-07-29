Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор

Microsoft без предупреждения устанавливает на ПК под управлением Windows 11 приложение OneDrive Photos. Это фоторедактор и просмотрщик изображений, который способен сканировать фотографии и искать на них лица. Разрешение у пользователя на установку OneDrive Photos никто не спрашивает.

Самоуправство Microsoft

Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения устанавливает приложение OneDrive Photos. На это обратили внимание, в том числе, эксперты профильного портала Windows Latest.

OneDrive – это облачное хранилище Microsoft, которое периодически блокирует и удаляет пользовательские профили с информацией за десятки лет и открывает всему миру доступ к частным документам. Фирменный клиент по умолчанию встроен в Windows 11.

Программа внезапно появляется в списке установленных, в меню «Пуск». По информации портала, OneDrive Photos – это новый фоторедактор за авторством Microsoft и одновременно ПО для просмотра изображений. Эксперты портала настаивают, что программа «никому не была нужна» (nobody asked for), то есть о ней никто не просил.

Как именно OneDrive Photos проникает в память ПК и внедряется в операционную систему, пока не установлено. Возможных вариантов пока два – либо через «Центр обновления Windows», либо через обновление программы OneDrive для Windows.

DISA Global Solutions Microsoft уверяет, что не передает третьим лицам персональные данные

Оба варианта могут оказаться верными. На компьютере сотрудника CNews принудительно отключены обновления системы и удалено все, что связано с OneDrive, и программа OneDrive Photos в списке установленных отсутствует.

Прямая связь с ОС

В ходе тестов специалисты Windows Latest обнаружили, что новое приложение OneDrive Photos является частью существующей установки OneDrive и запускается через «C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.App.exe». Они отметили также, что оно основано на WebView2, а не ПО, написанное специально под Windows.

Для работы OneDrive Photos не требуется учетная запись Microsoft, поскольку приложение способно обнаруживать локальные файлы пользователя, хранящиеся в памяти ПК.

В рамках исследования Windows Latest выяснилось, что приложение без спроса получило доступ к накопителям, где хранятся фотографии В левой части приложения расположены отдельные разделы «Моменты», «Галерея», «Контакты», «Альбомы», «Избранное» и «Этот компьютер». Это те же разделы, что и в веб-приложении OneDrive, за исключением раздела «Этот компьютер».

При открытии «Галереи» без входа в учетную запись Microsoft автоматически отображаются локальные изображения. Открыв изображение в этом приложении, пользователь получает возможность редактировать его, делиться им, добавлять в избранное, копировать, удалять, распечатывать, а также открывать его в «Проводнике» или устанавливать в качестве фона экрана блокировки или рабочего стола. Почти все то же умеет программа «Фотографии», которая устанавливается вместе с Windows.

Пользователь, открой личико

В OneDrive Photos есть отдельный раздел «Люди», который фактически занимается распознаванием лиц на снимках. Он позволяет группировать фотографии по людям, которые на них изображены.

Но если к самим снимкам на локальных накопителях OneDrive Photos получает разрешение без спроса, то функцию распознавания лиц Microsoft активировать, похоже, побоялась. Она перекладывает всю ответственность на пользователя и просит его нажать кнопку «Вкл».

Запрашивая разрешение на активацию функции, софтверный гигант прямо предупреждает, что сведения о лице могут рассматриваться как биометрические данные в некоторых регионах мира. Microsoft уверяет, что только сам пользователь может видеть сгруппированные по лицу снимки, и при этом явно хочет, чтобы все поверили, что данные не передаются третьим лицам, и что можно в любой момент удалить их, отключив соответствующую функцию.

Удалить OneDrive Photos из системы и при этом сохранить основное приложение OneDrive для синхронизации с облачным хранилищем не получится – программы связаны между собой. Придется или оставить весь дуэт, или деинсталлировать его полностью.

Себе, но не людям

Microsoft дозволяет без разрешения устанавливать на ПК пользователей сторонние ПО лишь себе. Других она за это порицает, притом публично.

Как сообщал CNews, в начале июля 2026 г. владельцы мониторов LG начали массово жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, которая показывалась в фирменном приложении для таких мониторов. Позже выяснилось, что за этим стоит непосредственно LG, и Microsoft публично отчитала корейского вендора за такие фокусы, потребовав без промедления отключить спам.

При этом сама Microsoft регулярно встраивает свой софт в Windows против воли пользователей, в том числе и потенциально шпионское ПО. Например, в ноябре 2025 г. CNews писал о несанкционированной установке на ПК под управлением Windows 11 офисных приложений «Люди», «Файлы» и «Календарь». На тот момент проблема затронула лишь бизнес-пользователей. Что важно почти у всех этих программ уже есть встроенные в систему аналоги, а «Люди», к тому же, раскрывают чужие персональные данные.