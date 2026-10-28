От Oracle к Tantor: ТБМ строит новую ИТ-основу для «1С»

ТБМ, поставщик комплектующих и фурнитуры для производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели, выбрала СУБД Tantor Postgres для «1С» от компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») по результатам сравнительного тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

При внедрении «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С» перед ТБМ стояла задача выбрать СУБД для новых корпоративных систем. Ранее компания использовала бухгалтерскую учетную систему на базе Oracle, однако миграция существующей базы данных не предусматривалась: продукты «1С» внедрялись в ИТ-ландшафт предприятия впервые. Поэтому команда могла выбирать технологическую основу нового проекта без ограничений, связанных с совместимостью с действующей СУБД.

ТБМ рассматривала бесплатную PostgreSQL и основные российские коммерческие сборки. При сравнении решений учитывались производительность на прикладных сценариях «1С», наличие специализированных оптимизаций PostgreSQL, удобство администрирования и качество технической поддержки. По результатам тестирования Tantor Postgres для «1С» показала лучшие результаты скорости работы на проверенных сценариях. Важную роль в выборе сыграла возможность протестировать продукт до приобретения лицензий: специалисты «ТБМ» получили демонстрационные и предварительные версии решения еще на этапе выбора, и это позволило оценить производительность СУБД и взаимодействие с технической поддержкой. По оценке заказчика, специалисты «Тантор Лабс» быстрее других участников сравнения реагировали на запросы, подключались к решению технических вопросов и предлагали практические варианты действий.

Основные работы по внедрению команда ТБМ выполнила самостоятельно, опираясь на техническую документацию СУБД Tantor Postgres для «1С». Перенос данных осуществлялся средствами учетных систем без прямой работы с СУБД. Дополнительные консультации для выполнения основных работ не потребовались, однако в ходе проекта специалисты «Тантор Лабс» помогали заказчику решать вопросы, связанные с особенностями продукта. В частности, по запросу ТБМ была доработана функциональность режима репликации, и соответствующее исправление впоследствии вошло в основную ветку Tantor Postgres для «1С» и стало доступно другим пользователям решения.

«При выборе СУБД мы исходили из того, что если предстоит одновременно осваивать и «1С», и PostgreSQL, то возможные сложности лучше заранее свести к минимуму. Мы тестировали форки всех основных вендоров, и Tantor Postgres для «1С» выиграл по совокупности факторов. На тестовых сценариях была продемонстрирована лучшая скорость работы, команда Tantor быстрее других реагировала на запросы, а платформа управления позволяла удобно контролировать состояние баз», — сказал Евгений Бровкин, руководитель отдела администрирования баз данных ООО «Т.Б.М. – технология».

Объем баз данных составил около 100 ГБ, с системами работают более 100 пользователей. По мере расширения проектов на базе «1С» ТБМ планирует приобретать дополнительные лицензии Tantor Postgres для «1С», и данная СУБД остается приоритетным вариантом для новых проектов.

«При внедрении «1С» выбор СУБД напрямую влияет на производительность системы и удобство ее дальнейшего сопровождения. Мы развиваем Tantor Postgres для «1С» с учетом реальных задач заказчиков: накапливаем оптимизации для прикладных нагрузок, совершенствуем инструменты администрирования и уделяем особое внимание технической поддержке. Обратная связь ТБМ помогла усовершенствовать продукт: доработка режима репликации, выполненная по запросу заказчика, впоследствии вошла в основную ветку. Это пример того, как решение конкретной задачи клиента способствует развитию продукта для всего рынка», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».