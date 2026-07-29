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Платформа «Кауч» получила сертификат совместимости с СУБД Postgres Pro

Платформа для управления безопасностью конфигураций «Кауч» получила сертификат совместимости с системой управления базами данных Postgres Pro производства компании Postgres Professional. В рамках испытаний подтверждена корректная работа платформы с редакциями Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise, включая их сертифицированные версии. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

Специалисты проверили как возможность установки «Кауч»а с использованием Postgres Pro в качестве СУБД, так и работу функций контроля безопасности конфигураций самой СУБД. Полученные результаты подтвердили корректность обоих сценариев использования и официально закрепили совместимость решений.

«Кауч» может использовать Postgres Pro в качестве базы данных для собственной работы. Организации, уже использующие эту СУБД, могут внедрять платформу без дополнительных инвестиций в свою ИТ-инфраструктуру. Кроме того, «Кауч» позволяет поддерживать настройки всех корпоративных инсталляций Postgres Pro в безопасном состоянии: выявлять уязвимые конфигурации, автоматизированно приводить их в соответствие требованиям безопасности и контролировать их состояние в дальнейшем.

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«Многие наши клиенты давно используют платформу «Кауч» совместно с СУБД Postgres Pro. Эффективность и надежность этой связки подтверждена практикой и позволяет российским компаниям с уверенностью решать технологические задачи, связанные с производительностью и безопасностью, базируясь на отечественных продуктах», — сказал Сергей Артюхов, директор по продукту «Кауч».

«Современный бизнес требует от ИT-ландшафта максимальной гибкости и бесшовной конвергенции технологий. Подтверждение совместимости с продуктами «Кауч» — это ответ на запрос рынка, где заказчикам нужны не разрозненные компоненты, а гарантированно работающая экосистема. Вместе мы создаем фундамент, на котором бизнес растет без технологических барьеров», – сказал Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.

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