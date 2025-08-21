Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кауч Couch
УПОМИНАНИЯ
|21.08.2025
|Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» и операционной системы «Роса Хром» 1
Кауч и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 356 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4381 1
|Intel Corporation 12405 1
|НТЦ ИТ Роса - Хром 134 1
|Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
|Артюхов Сергей 50 1
|Кадомский Вячеслав 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.