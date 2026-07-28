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Подтверждена совместимость инструмента миграции «Конвертум Мастер» и СУБД Tantor Postgres

Компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Клевер Системс» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В ходе совместных испытаний была подтверждена корректная работа инструмента для миграции баз данных «Конвертум Мастер» (версии 8260 и 8346) с СУБД Tantor Postgres в редакции Basic Edition. Результаты зафиксированы в сертификатах совместимости.

«Конвертум Мастер» — инструмент для миграции баз данных между различными СУБД, который автоматически конвертирует не только данные, но и всю схему, включая таблицы, хранимые процедуры, функции, пакеты, триггеры, представления и т.д.

СУБД Tantor Postgres — сертифицированная универсальная высокопроизводительная СУБД для высоконагруженных защищенных систем. Соответствует требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации 4 уровня доверия и к СУБД 4 класса защиты. Может использоваться в защищенных ГИС и ИСПДн, в АСУТП на объектах КИИ и значимых объектах КИИ. Предназначена для работы с большими объемами данных, обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность, включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

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«Тестирование прошло успешно, продукты работают корректно в связке. Теперь клиенты могут спокойно планировать миграцию, опираясь на официально зафиксированные результаты», — сказал руководитель отдела миграции баз данных «Клевер Системс» Алексей Мигуцкий.

«Подтверждение совместимости СУБД Tantor Basic с решением «Конвертум» — важный шаг для расширения экосистемы отечественного ПО и поддержки компаний, реализующих проекты импортозамещения. Мы видим заинтересованность заказчиков в инструментах, которые позволяют безопасно и предсказуемо мигрировать критически важные системы, и партнерство с «Клевер Системс» дает нашим клиентам дополнительные гарантии надежности и эффективности перехода на российские технологии. Уверен, что совместные решения помогут бизнесу ускорить цифровую трансформацию без компромиссов в производительности и безопасности», — сказал директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс» Алексей Кулаков.

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