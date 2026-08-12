Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-мониторинг и управление PostgreSQL: «Тантор Лабс» представила платформу Tantor 7

Впервые среди российских решений для мониторинга и управления Postgres-совместимыми СУБД в платформе Tantor представлен ИИ-мониторинг: ИИ самостоятельно анализирует состояние экземпляров PostgreSQL, выявляет потенциальные проблемы и формирует рекомендации по их устранению и оптимизации. Появилась и система многофакторной оценки здоровья экземпляров по шкале от 1 до 100, позволяющая выявлять эксплуатационные нюансы без необходимости для администратора самостоятельно сопоставлять множество графиков и показателей. Решение от «Тантор Лабс» поддерживает любые СУБД на базе PostgreSQL, включая популярные российские коммерческие форки. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») последовательно внедряет в свои продукты AI-first подход, при котором возможности ИИ закладываются в их основу и определяют ключевые сценарии как функционирования систем, так и работы пользователей. В новой мажорной версии платформы Tantor 7 это реализовано на уровне ИИ-мониторинга и диагностики. Функции интеллектуального анализа и автоматизации переносятся непосредственно в процессы управления СУБД, система самостоятельно анализирует эксплуатационные данные, оценивает состояние экземпляров, выявляет проблемы и формирует рекомендации для администратора.

В рамках отработки сценариев комплексной диагностики состояния экземпляров платформа собирает и обрабатывает значимые данные о работе СУБД, а по результатам анализа формирует рекомендации по оптимизации и устранению выявленных проблем. Администратор может выбрать экземпляры или кластеры для наблюдения и указать окно обслуживания — интервал времени, в который выполняются проверки. Окно можно задать вручную, разрешить диагностику в любое время или же доверить ее планирование самой платформе: в автоматическом режиме она анализирует суточный профиль нагрузки каждого экземпляра и подбирает часы минимальной активности. Независимо от метода выбора окна, частота проверок остается адаптивной: платформа учитывает значимость экземпляра и результаты предыдущих проверок. При выявлении проблем диагностика запускается чаще, а для стабильно работающих экземпляров интервал между проверками автоматически увеличивается, снижая нагрузку на систему.

Результаты анализа доступны непосредственно в интерфейсе платформы. В отдельной вкладке отображаются рекомендации, сформированные по результатам мониторинга, причем их состав зависит от контекста работы пользователя: можно получить рекомендации для конкретного экземпляра, тенанта или системы в целом. При этом привычные эвристические рекомендации сохранены: на соседней вкладке «Триггеры» по-прежнему собраны открытые срабатывания триггеров мониторинга и подсказки по настройке экземпляра — они доступны и без включенного ИИ-мониторинга. Окно помощника доступно с любой страницы платформы.

Еще одним новым механизмом стала многофакторная оценка здоровья экземпляра. Раз в сутки платформа анализирует показатели его работы и рассчитывает показатель здоровья по шкале от 1 до 100, при этом пользователь видит не только итоговую оценку, но и количество штрафных баллов с соответствующими пояснениями. Такой подход позволяет администратору быстро понять, какие характеристики влияют на состояние экземпляра, без необходимости самостоятельно сопоставлять множество графиков и показателей. Показатель здоровья доступен непосредственно на главной странице экземпляра «Обзор» и в списках экземпляров тенанта или пространства. Сама главная страница экземпляра переработана: в ее заголовке отображается время последней и следующей диагностики и доступны запуск быстрой проверки и подключение экземпляра к ИИ-мониторингу. По клику на оценке здоровья открывается подробная расшифровка с разбивкой по категориям и возможностью пересчитать ее вручную.

В новой версии расширены возможности управления конфигурацией: историю изменений теперь можно фильтровать по пользователю, узлам и дате, а также сортировать по группе параметров, расположению, пользователю и времени изменения. Для конфигурации кластера можно выбрать конкретный узел при откате изменений. Появилась возможность применять к экземпляру только выбранные параметры, не изменяя остальные, а также получать предупреждение, если значение параметра в базе данных отличается от значения в платформе из-за внешнего изменения.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Снято ограничение на одновременное отслеживание максимум 15 баз данных, а для настроек мониторинга добавлена возможность массово включать отслеживание баз данных. Появилась выгрузка данных в CSV для списков тенантов и экземпляров, уязвимостей, журнала событий и оповещений. В профилировщике запросов теперь можно скопировать хэш запроса, а из списка экземпляров — его имя и IP-адрес.

Также в новой версии учтены замечания пользователей по предыдущим выпускам: доработаны сценарии резервного копирования и восстановления, управления правами доступа, настройки каналов уведомлений и установки агента.

Платформа Tantor 7 c ИИ-мониторингом входит в поставку любой редакции Tantor Postgres, однако новые возможности можно с успехом применять и для управления существующей СУБД-инфраструктурой, включая российские коммерческие форки PostgreSQL.

«Искусственный интеллект стремительно меняет парадигму эксплуатации корпоративных СУБД. То, что построено на постоянном ручном и визуальном контроле показателей, поиске отклонений и самостоятельном анализе причин проблем, будет очень быстро отставать от нового уровня требований к эксплуатации, по сути превращаясь в технологию вчерашнего дня. ИИ будет брать на себя все большую часть работы, которую раньше выполнял администратор: анализировать состояние СУБД, выявлять проблемы и предлагать необходимые действия. «Тантор Лабс» последовательно реализует AI-first подход в своих продуктах и уже сегодня встраивает интеллектуальный анализ непосредственно в процессы эксплуатации СУБД. Следующий этап — полноценный AI-DBA, который будет самостоятельно работать в отдельных сценариях администрирования, например, в тестовых средах, практически полностью освобождая специалистов от рутинной работы», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Продавцы маркетплейсов создают собственные онлайн-магазины. Их число выросло в полтора раза

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще