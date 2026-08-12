ИИ-мониторинг и управление PostgreSQL: «Тантор Лабс» представила платформу Tantor 7

Впервые среди российских решений для мониторинга и управления Postgres-совместимыми СУБД в платформе Tantor представлен ИИ-мониторинг: ИИ самостоятельно анализирует состояние экземпляров PostgreSQL, выявляет потенциальные проблемы и формирует рекомендации по их устранению и оптимизации. Появилась и система многофакторной оценки здоровья экземпляров по шкале от 1 до 100, позволяющая выявлять эксплуатационные нюансы без необходимости для администратора самостоятельно сопоставлять множество графиков и показателей. Решение от «Тантор Лабс» поддерживает любые СУБД на базе PostgreSQL, включая популярные российские коммерческие форки. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») последовательно внедряет в свои продукты AI-first подход, при котором возможности ИИ закладываются в их основу и определяют ключевые сценарии как функционирования систем, так и работы пользователей. В новой мажорной версии платформы Tantor 7 это реализовано на уровне ИИ-мониторинга и диагностики. Функции интеллектуального анализа и автоматизации переносятся непосредственно в процессы управления СУБД, система самостоятельно анализирует эксплуатационные данные, оценивает состояние экземпляров, выявляет проблемы и формирует рекомендации для администратора.

В рамках отработки сценариев комплексной диагностики состояния экземпляров платформа собирает и обрабатывает значимые данные о работе СУБД, а по результатам анализа формирует рекомендации по оптимизации и устранению выявленных проблем. Администратор может выбрать экземпляры или кластеры для наблюдения и указать окно обслуживания — интервал времени, в который выполняются проверки. Окно можно задать вручную, разрешить диагностику в любое время или же доверить ее планирование самой платформе: в автоматическом режиме она анализирует суточный профиль нагрузки каждого экземпляра и подбирает часы минимальной активности. Независимо от метода выбора окна, частота проверок остается адаптивной: платформа учитывает значимость экземпляра и результаты предыдущих проверок. При выявлении проблем диагностика запускается чаще, а для стабильно работающих экземпляров интервал между проверками автоматически увеличивается, снижая нагрузку на систему.

Результаты анализа доступны непосредственно в интерфейсе платформы. В отдельной вкладке отображаются рекомендации, сформированные по результатам мониторинга, причем их состав зависит от контекста работы пользователя: можно получить рекомендации для конкретного экземпляра, тенанта или системы в целом. При этом привычные эвристические рекомендации сохранены: на соседней вкладке «Триггеры» по-прежнему собраны открытые срабатывания триггеров мониторинга и подсказки по настройке экземпляра — они доступны и без включенного ИИ-мониторинга. Окно помощника доступно с любой страницы платформы.

Еще одним новым механизмом стала многофакторная оценка здоровья экземпляра. Раз в сутки платформа анализирует показатели его работы и рассчитывает показатель здоровья по шкале от 1 до 100, при этом пользователь видит не только итоговую оценку, но и количество штрафных баллов с соответствующими пояснениями. Такой подход позволяет администратору быстро понять, какие характеристики влияют на состояние экземпляра, без необходимости самостоятельно сопоставлять множество графиков и показателей. Показатель здоровья доступен непосредственно на главной странице экземпляра «Обзор» и в списках экземпляров тенанта или пространства. Сама главная страница экземпляра переработана: в ее заголовке отображается время последней и следующей диагностики и доступны запуск быстрой проверки и подключение экземпляра к ИИ-мониторингу. По клику на оценке здоровья открывается подробная расшифровка с разбивкой по категориям и возможностью пересчитать ее вручную.

В новой версии расширены возможности управления конфигурацией: историю изменений теперь можно фильтровать по пользователю, узлам и дате, а также сортировать по группе параметров, расположению, пользователю и времени изменения. Для конфигурации кластера можно выбрать конкретный узел при откате изменений. Появилась возможность применять к экземпляру только выбранные параметры, не изменяя остальные, а также получать предупреждение, если значение параметра в базе данных отличается от значения в платформе из-за внешнего изменения.

Снято ограничение на одновременное отслеживание максимум 15 баз данных, а для настроек мониторинга добавлена возможность массово включать отслеживание баз данных. Появилась выгрузка данных в CSV для списков тенантов и экземпляров, уязвимостей, журнала событий и оповещений. В профилировщике запросов теперь можно скопировать хэш запроса, а из списка экземпляров — его имя и IP-адрес.

Также в новой версии учтены замечания пользователей по предыдущим выпускам: доработаны сценарии резервного копирования и восстановления, управления правами доступа, настройки каналов уведомлений и установки агента.

Платформа Tantor 7 c ИИ-мониторингом входит в поставку любой редакции Tantor Postgres, однако новые возможности можно с успехом применять и для управления существующей СУБД-инфраструктурой, включая российские коммерческие форки PostgreSQL.

«Искусственный интеллект стремительно меняет парадигму эксплуатации корпоративных СУБД. То, что построено на постоянном ручном и визуальном контроле показателей, поиске отклонений и самостоятельном анализе причин проблем, будет очень быстро отставать от нового уровня требований к эксплуатации, по сути превращаясь в технологию вчерашнего дня. ИИ будет брать на себя все большую часть работы, которую раньше выполнял администратор: анализировать состояние СУБД, выявлять проблемы и предлагать необходимые действия. «Тантор Лабс» последовательно реализует AI-first подход в своих продуктах и уже сегодня встраивает интеллектуальный анализ непосредственно в процессы эксплуатации СУБД. Следующий этап — полноценный AI-DBA, который будет самостоятельно работать в отдельных сценариях администрирования, например, в тестовых средах, практически полностью освобождая специалистов от рутинной работы», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».