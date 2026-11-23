Эксперты компаний «ПРОФ-ИТ Эксперт» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») успешно завершили испытания совместимости системы управления качеством QMS Professional 1.0.0 с СУБД Tantor Postgres 17.5.0 в редакции Special Edition 1С. Выданный по результатам тестов сертификат гарантирует, что оба продукта корректно и стабильно работают в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение QMS Professional от PROF-IT Group ориентировано на производственные предприятия и позволяет поддерживать стабильно высокий уровень качества продукции на разных этапах ее жизненного цикла, проводить входной контроль и автоматизировать аудиты. Можно регистрировать отклонения и дефекты, анализировать причины их появления, управлять мероприятиями для повышения качества, обрабатывать претензии и гарантийные обращения. Для обмена данными с другими процессами предусмотрена интеграция с ERP и MES.

Корпоративная СУБД Tantor Postgres для «1С» специально «заточена» под применение вместе с системами на платформе «1С:Предприятие». С ее помощью множество организаций успешно выполняет самые разные задачи, для которых необходимы производительность, масштабируемость и надежность. Каждый релиз перед выпуском разработчик тщательно тестирует на реальных конфигурациях «1С:ERP», «1С:ЗУП» и «1С:Документооборота», и за счет этого бизнес получает на 100% проверенные новые технологии, механизмы обработки и хранения данных, оптимизации ядра и инструменты enterprise-класса, в том числе с применением ИИ.

Интеграция QMS Professional с Tantor Postgres для «1С» дает клиентам гарантированно работоспособную связку прикладного софта и СУБД, которую можно использовать как основу импортонезависимой системы управления качеством. Кроме того, благодаря тому, что оба вендора российские, заказчики могут напрямую обращаться к ним с обратной связью и вопросами о работе каждого компонента их продуктов.

«Для производственного предприятия управление качеством не ограничивается проверкой готовой продукции. Важно связать планирование, контроль, работу с отклонениями и корректирующие действия в единой цифровой платформе. Подтвержденная совместимость с Tantor Postgres для «1С» дает нашим заказчикам бо́льшую уверенность при выборе российской технологической основы для такого важного процесса», — crfpfk Андрей Калёнов, руководитель направления QMS, PROF-IT Group.

«Для крупных предприятий принципиально важно иметь возможность строить критически значимые бизнес-системы на отечественном технологическом стеке и при этом не жертвовать производительностью и надежностью. Поэтому мы уделяем особое внимание проверке совместимости Tantor Postgres с прикладным ПО для ключевых производственных процессов. Испытания, которые мы провели вместе с коллегами из PROF-IT Group, продемонстрировали корректную работу QMS Professional на Tantor Postgres для 1С, и это расширило перечень софта, подходящего для нашей СУБД», — сказал генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.