Postgres Professional упростила работу с аналитическими данными в Postgres Pro AXE 2.0

Российский разработчик систем управления базами данных и продуктов для работы с данными Postgres Professional выпустил Postgres Pro AXE 2.0 — новую версию аналитической СУБД для построения корпоративных аналитических систем, хранилищ данных и Lakehouse-архитектур на базе PostgreSQL. Обновление упрощает работу с аналитическими данными и позволяет организациям развивать аналитический контур в привычной PostgreSQL-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Pro AXE предназначена для обработки аналитических (OLAP) или гибридных (OLAP + OLTP) нагрузок и может использоваться как вычислительное ядро аналитической платформы или компонент корпоративного хранилища данных. Версия 2.0 делает работу с аналитическими таблицами более привычной для ИТ-команд: теперь они доступны через стандартный SQL-интерфейс и по принципам работы не отличаются от обычных таблиц в реляционной базе данных.

Обновленный каталог метаданных помогает аналитической системе эффективнее работать по мере роста объема данных. Система получает информацию о содержимом файлов без необходимости открывать каждый из них, что ускоряет обработку запросов и упрощает масштабирование аналитического контура.

В Postgres Pro AXE 2.0 управление правами доступа к аналитическим данным реализовано по тем же принципам, что и для обычных таблиц PostgreSQL. Это позволяет администраторам использовать единый подход к настройке доступа пользователей и приложений в операционном и аналитическом контурах.

Аналитические данные в Postgres Pro AXE 2.0 хранятся в формате Parquet, а метаданные — в SQL-таблицах. Каталог метаданных поддерживает открытую спецификацию DuckLake. В совокупности это позволяет совместимым BI-инструментам и внешним системам при необходимости напрямую обращаться к данным и использовать их в аналитических сценариях.

«Для компаний важно не только накапливать данные, но и использовать их в аналитических процессах без создания избыточных технологических слоев. В Postgres Pro AXE 2.0 работа с аналитическими данными строится по привычным для пользователей PostgreSQL принципам: аналитические данные доступны через стандартный SQL, а BI-системы и внешние приложения могут подключаться к СУБД с помощью уже используемых PostgreSQL-коннекторов. Это позволяет развивать аналитический контур на базе знакомых инструментов и эффективнее использовать существующую инфраструктуру, что может способствовать снижению совокупной стоимости владения»»,— отметила Эльмира Рахматулина, руководитель продукта Postgres Pro AXE в Postgres Professional.

В обновление также вошли доработки, повышающие стабильность работы в сценариях, где в едином контуре используются операционные и аналитические данные, а также исправления при обработке специальных символов и конвертации типов данных.