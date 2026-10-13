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Исследование Postgres Professional: 80% компаний продолжают использовать зарубежные ИТ-решения в аналитике

Аналитика данных стала стратегическим приоритетом для большинства российских компаний. Однако используемые ими аналитические решения и СУБД для хранения данных не всегда обеспечивают необходимую производительность и масштабируемость при приемлемых затратах. Это один из ключевых выводов исследования рынка аналитических решений, проведенного компанией Postgres Professional среди более 300 представителей российских компаний из ИТ и разработки, финансового сектора, телекома, промышленности, ритейла и e-commerce, нефтегаза, энергетики и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Согласно исследованию, 92% компаний уже рассматривают аналитику как стратегический ИТ-актив либо целенаправленно развивают ее в этом качестве. При этом 80% респондентов продолжают использовать зарубежные аналитические решения — активно или для отдельных задач.

Рост бюджетов на аналитику выводит на первый план внедрение и поддержку

Аналитика стала одним из драйверов ИТ-инвестиций: 36% опрошенных компаний увеличили бюджеты на нее за последние два года. При выборе решений компании учитывают не только стоимость лицензий, но и совокупную стоимость владения аналитическим стеком.

«Сегодня компании все внимательнее считают полную стоимость владения аналитического стека: помимо лицензий, она включает внедрение, интеграцию, масштабирование, поддержку и работу смежных команд. Поэтому при выборе аналитической СУБД на первый план выходит способность решения ускорять работу с данными и одновременно делать эксплуатацию более простой и предсказуемой. Именно этот запрос мы положили в основу развития наших аналитических продуктов», – сказала Эльмира Рахматулина, руководитель продукта Postgres Pro AXE.

Производительность — главный повод к смене

Переход к новым аналитическим платформам определяется не только задачами импортозамещения. 47% участников исследования называют производительность на больших объемах данных главным триггером для перехода на новую аналитическую СУБД.

Что это значит для рынка

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Компании оценивают аналитические СУБД по практическому эффекту: способность работать с растущими объемами данных, встраиваться в действующий ИТ-контур, масштабироваться без остановки процессов и обеспечивать прогнозируемую стоимость эксплуатации — все это становится весомее абстрактных технических характеристик при выборе решения.

Подробные результаты исследования, включая данные о зрелости аналитических платформ, барьерах миграции, доступности real-time-аналитики и подходах к оценке экономического эффекта, представлены в полной версии исследования Postgres Professional.

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