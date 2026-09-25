«Корус Консалтинг» и Postgres Professional подтвердили технологическую совместимость «Авандок.Платформы» с СУБД Postgres Pro Enterprise 18

По итогам испытаний выдан сертификат, гарантирующий стабильную работу продуктов в рамках единой ИТ-инфраструктуры. Кроме того, компания Postgres Professional предусмотрела специальную лицензию для использования СУБД в проектах на базе «Авандок.Платформы». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок.Платформа» — решение для комплексного управления корпоративной информацией (электронными документами, контентом и связанными с ними процессами) в едином контуре для средних и крупных компаний, работающих с большим объемом данных и документов.

Postgres Pro Enterprise 18 — флагманская СУБД от Postgres Professional для крупных компаний с высокими требованиями к надежности, безопасности и производительности. СУБД объединяет возможности PostgreSQL 18 и собственные разработки Postgres Professional, предназначенные для работы с высоконагруженными корпоративными системами. Postgres Pro Enterprise 18 включена в Единый реестр российского программного обеспечения.

Технологическая связка «Авандок.Платформы» и Postgres Pro Enterprise 18 позволяет заказчикам создавать и развивать системы управления корпоративной информацией на базе российских технологий. Отлаженное взаимодействие платформы и СУБД снижает технологические риски при внедрении и дает возможность использовать оба решения в рамках единого ИТ-контура.

Для проектов на базе «Авандок.Платформы» Postgres Professional предусмотрел специальную лицензию на Postgres Pro Enterprise 18. Она упрощает выбор: компании не требуется самостоятельно разбираться в широкой линейке лицензий и определять подходящий вариант — для использования СУБД с «Авандок.Платформой» уже предусмотрена отдельная лицензионная позиция, включающая все необходимые заказчику функции и опции.

Совместимость двух продуктов дает крупному бизнесу возможность формировать российский технологический стек без необходимости самостоятельно подбирать и проверять сочетаемость его базовых компонентов. «Авандок.Платформа» и Postgres Pro Enterprise 18 формируют технологическую основу для автоматизации документооборота, управления корпоративным контентом и бизнес-процессами, а специальная лицензия упрощает подбор необходимой лицензионной позиции для проекта. Совместное использование обоих решений позволяет последовательно развивать корпоративную систему по мере роста нагрузки и объемов данных.

«При построении корпоративных систем важно оценивать не только возможности каждого продукта по отдельности, но и то, насколько надежно они работают вместе. Совместимость с Postgres Pro Enterprise 18 дает нашим заказчикам проверенную технологическую основу для создания и развития систем на базе «Авандок.Платформы». При этом специальные условия лицензирования делают такую связку более удобной и с точки зрения организации проекта», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок.Платформа» ГК «Корус Консалтинг».

«Подтвержденная совместимость с «Авандок.Платформой» расширяет возможности заказчиков при построении корпоративных систем управления документами, контентом и связанными бизнес-процессами на базе российских технологий. Postgres Pro Enterprise 18 обеспечивает надежную и производительную основу для работы с высокими нагрузками и растущими объемами данных, а выделенная лицензионная позиция помогает упростить выбор СУБД и сделать внедрение технологической связки более предсказуемым», — сказал Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.