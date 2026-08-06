Postgres Professional представила образовательный курс по работе с Postgres Pro Enterprise

Компания Postgres Professional представила обновленную версию образовательного курса «Возможности Postgres Pro Enterprise» (PGPRO-16). Программа посвящена изучению коммерческих возможностей флагманской СУБД компании и дополнена материалами по новым функциям, появившимся в последних версиях продукта. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Обновленный курс охватывает ключевые инструменты корпоративной эксплуатации Postgres Pro Enterprise. В программу вошли новые темы по работе с Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM), миграции данных, перепланированию и сохранению планов запросов, защищенной схеме, анонимизации данных и встроенному отказоустойчивому кластеру BiHA. Многие существующие разделы были переработаны и дополнены с учетом развития продукта.

Практическая часть курса также была расширена. Теперь слушатели выполняют часть лабораторных работ непосредственно в графической платформе Postgres Pro Enterprise Manager, что позволяет познакомиться с современными инструментами администрирования СУБД в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

В результате обновления объем программы увеличился: если ранее курс занимал три дня, то теперь его продолжительность составляет четыре дня.

Обновление курса завершает линейку образовательных программ, посвященных Postgres Pro Enterprise. Новая версия уже доступна в каталоге учебного центра компании.