Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 18.6.2 с ускорением ядра, прямым доступом к MySQL и обновлением BiHA

Компания Postgres Professional выпустила техническое обновление флагманской СУБД Postgres Pro Enterprise 18.6.2. Выпуск носит корректирующий характер и закрепляет крупный пакет технологических улучшений ветки 18.6.1: оптимизацию ядра для высоконагруженных систем, интеграцию с базами MySQL через mysql_fdw, развитие кластера BiHA и аппаратное ускорение AVX2. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

Релиз базируется на PostgreSQL 18.6 и Postgres Pro Enterprise 18.6.1, объединяет свежие наработки апстрима и собственные инженерные решения команды Postgres Professional. А также включает критические исправления надежности, обеспечивая стабильную работу СУБД в контурах с повышенными требованиями к отказоустойчивости.

Ключевым фокусом релиза стало повышение производительности при интенсивной работе с временными объектами, характерной для корпоративных систем и учетных решений «1С». В СУБД реализован механизм «ленивого» создания файлов: дисковые файлы и индексы для временных таблиц формируются только при реальном сбросе данных из буфера на диск, что устраняет избыточные операции ввода-вывода.

Нагрузка на системный каталог и конкуренция за блокировки в разделяемой памяти существенно снижены. Векторные инструкции современных процессоров AVX2 задействованы для ускорения контрольных сумм и последовательного сканирования таблиц. Кроме того: режим append_optimized = aggressive и пакетное расширение индексов B-дерева (enable_btree_bulk_extension) ускоряют массовые вставки; оптимизированы трансформации предикатов и расчет селективности для сложных подзапросов с DISTINCT и GROUP BY; в архитектуре мультимастера производительность при работе с профилем временных объектов увеличена на 70–80%.

В дистрибутив включена официальная обертка сторонних данных mysql_fdw, открывающая прямой доступ к СУБД MySQL непосредственно из окружения Postgres Pro. Расширение поддерживает передачу на сторону источника (pushdown) фильтров WHERE, соединений JOIN, сортировки, группировки и агрегатных функций, а также запись данных и выполнение подготовленных операторов.

Инструменты анализа производительности пополнились экспериментальным расширением pgpro_stats_2. Модуль объединяет возможности pg_stat_statements и pg_wait_sampling: он обеспечивает сохранение планов запросов и сбор статистики по событиям ожидания при минимальном влиянии на продуктивную среду (пока не рекомендуется для промышленной эксплуатации).

Отказоустойчивый комплекс BiHA получил обновленную архитектуру управления и повышенную гибкость топологии: конфигурация кластера вынесена в структурированные файлы JSON с администрированием через специализированные функции; в утилите bihactl реализованы прямое переключение лидера (set leader) с контролем таймаута синхронизации, запуск кастомных скриптов мониторинга и интеграция с резервным копированием через pg_probackup3; добавлена возможность физического разделения сетевого канала репликации и управляющего трафика (BCP) по разным интерфейсам; параметр deny_wal_sources позволяет явно исключать определенные узлы из источников репликации, что упрощает маршрутизацию трафика при сложных сетевых ограничениях.

Параллельная автоочистка (parallel_autovacuum_workers) переведена в разряд стабильных инструментов: лимит воркеров теперь настраивается динамически без перезапуска инстанса. Обновлены ключевые сопутствующие модули, включая pg_probackup 2.8.15 Enterprise, pgpro_pwr 4.15, модуль аудита pg_proaudit 2.1 и pgvector 0.8.7.

Разработчики рекомендуют пользователям запланировать переход на актуальную версию: в ней закрыта ошибка фоновой заморозки (background freezer), способная приводить к аварийным сбоям уровня PANIC после выполнения TRUNCATE или VACUUM FULL. Документация и дистрибутивы доступны на официальном портале компании.

«Современные ИТ-ландшафты редко бывают однородными: бизнес развивает комплексные архитектуры, где требуется быстрая связь между разными СУБД и бесперебойная репликация между узлами. Выпуск версии 18.6.2 решает две задачи: обеспечивает прямой, производительный доступ к внешним базам MySQL и дает гибкие инструменты изоляции сетевых маршрутов в BiHA. В сочетании с аппаратным ускорением и доработками ядра это делает систему существенно устойчивее в условиях смешанных транзакционно-аналитических нагрузок», — отметил Евгений Кривов, руководитель продукта Postgres Pro Enterprise.