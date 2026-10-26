Российский производитель бионических протезов впервые передал технологии за рубеж и открыл производство за границей

ГК «Моторика» начала выпускать бионические протезы в Индии - на мощностях партнера в городе Газиабад. Это первый опыт передачи производственных технологий компании за рубеж. Цель - снизить себестоимость за счет местных комплектующих и логистики, повысить доступность и обеспечить быстрый сервис. В перспективе планируется расширять линейку и использовать Индию как базу для выхода на другие рынки.

Локализовала выпуск протезов

«Моторика» запустила производство протезов руки на площадке партнера в Индии, это решение позволит компании быстрее адаптироваться к изменениям и оптимизирует мощности, пишут «Ведомости».

В октябре 2026 г. группа компаний (ГК) «Моторика» организовала производство бионических протезов руки на территории Индии. Выпуск налажен на площадке местного партнера в городе Газиабад (штат Уттар-Прадеш). Это первый случай передачи компанией своих производственных технологий за рубеж.

Проект «Моторика» стартовал в 2014 г. с первых чертежей и печати на 3D-принере. В 2015 г. компания уже регистрировала первый бионический протез, а в 2017 г. - протез с встроенной near field communication (NFC)-оплатой. В 2019 г. компания разрабатывал технологии для проведения функциональной адаптации в виртуальной реальности (VR), а в 2020 г. - запустила протез-гаджет совместно с инженерами Samsung Research Russia и специалистами из университета ИТМО. За счет встроенных Galaxy Watch у пользователя появилась возможность управлять своим устройством, анализировать телеметрию. «Моторика» работает на индийском рынке с 2021 г. За это время компания заключила соглашения более чем с 60 клиниками, выстроила взаимодействие с местными университетами и открыла офис в Нью-Дели, выполняющий функцию регионального хаба для Юго-Восточной Азии.

«Моторика» «Моторика» впервые передала технологии за рубеж и запустила производство протезов в Индии

На индийской площадке освоен выпуск односхватных протезов предплечья Indy Hand - односхватный миоэлектрический протез предплечья. Кисть управляется по сигналам мышц. Производитель предусматривает touchscreen-напальчник для взаимодействия с сенсорными экранами; комплектацию и условия эксплуатации проверяют для конкретного изделия. Устройство оснащено одним электромотором, позволяет сжимать и разжимать пальцы, а также поднимать предметы массой до 10 кг. Управление осуществляется за счет электрических импульсов мышц. Масса протеза начинается от 520 граммов. Модель уже представлена на российском и зарубежных рынках.

Технологии изготовления и стандарты контроля качества переданы индийскому партнеру, местный персонал прошел обучение у специалистов «Моторики». 26 октября изготовлено несколько десятков изделий, часть из них уже установлена пользователям. Название партнера и объем инвестиций в проект компания-разработчик не раскрывает.

Экономические и рыночные эффекты

Локализация призвана снизить себестоимость протеза и сделать его более доступным для пациентов при сохранении качества. Экономия достигается за счет привлечения местных поставщиков комплектующих и сокращения логистических издержек. Кроме того, размещение производства в Индии обеспечивает оперативное сервисное обслуживание устройств.

Присутствие на месте также открывает доступ к участию в государственных программах и закупках Индии. В перспективе «Моторика» намерена расширять линейку продукции на этой площадке. На первом этапе реализация планируется на внутреннем рынке страны, при этом Индия рассматривается как возможный плацдарм для продвижения в другие государства региона (Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Бутан и Мальдивы).

Мнения экспертов

Управляющий директор по науке и новым технологиям в медицине и биотехнологиях фонда «Сколково» Камила Зарубина оценивает создание совместных предприятий с индийскими партнерами как перспективное направление. Самостоятельный выход на зарубежный рынок, по ее словам, сопряжен со значительными трудностями, поэтому партнерство является оправданным решением. Точный объем инвестиций оценить сложно - он зависит от формата сотрудничества и масштаба площадки. По российскому опыту подобные проекты обычно требуют вложений от 2 млрд руб. Снижение себестоимости может варьироваться от 5% до 50% в зависимости от объемов и условий партнера, писал CNews.

Председатель совета директоров ГК «Моторика» Андрей Давидюк подчеркнул, что российские разработки способны интегрироваться в производственную экосистему одного из крупнейших мировых рынков.

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер отметил, что локализация позволяет оперативнее реагировать на изменения в логистике и правилах трансграничных расчетов, оптимизировать мощности и сокращать временные затраты. Проект реализуется поэтапно с постепенным наращиванием объемов по мере роста спроса. По его оценке, российская медицинская техника в 2026 г. обладает высоким технологическим уровнем и востребована. Помимо решений для реабилитации, перспективными направлениями для экспорта и локализации он назвал слуховые аппараты и разработки в области зрения.

Инвестиции в «Моторику»

В 2021 г. «Моторика» привлекла 200 млн руб. от ДФВТ, а также 100 млн от РФПИ в рамках одного инвестраунда. Тогда «Моторика» заявляла, что инвестиции будут использоваться как для развития продукта, так и для масштабирования его производства и расширения сервисной сети в России и на целевых международных рынках: в Индии, а также странах АТР, Ближнего Востока и Европейского союза. «Моторика» также планирует открыть R&D-офис и исследовательский центр на Дальнем Востоке совместно с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Конечные владельцы долей в «Группе Моторика» скрыты. В «Роснано» в феврале 2026 г. CNews заявляли, что продолжают владеть долей в «Моторике» через «Группу Моторика». В 2024 г. Forbes писал, что долю в группе «Моторика» в 12,5% получила связанная с «Газпром банком» компания.

В июне 2024 г. «Моторика» получила инвестиции на 900 млн руб. от УК «Первая», говорится на сайте компании. Средства были направлены в «Хомо Ауктус». В этом же году произошел запуск трех новых направлений: инвазивные нейростимуляторы, протезы ног и кресла‑коляски. Также был создан Центр кибернетической медицины и нейропротезирования совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России. Компания закрыла сделку по покупке 50,1% доли ООО «Завод специального оборудования».