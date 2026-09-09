eXpress и СУБД Tantor Postgres подтвердили технологическую совместимость решений

Разработчики платформы для бизнеса eXpress и компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили об успешном завершении комплексного тестирования и подтверждении корректной совместной работы российской коммуникационной платформы и сертифицированной СУБД Tantor Postgres.

В ходе тестирования была проверена работа eXpress с СУБД Tantor Certified в конфигурациях Standalone (один узел) и в кластерной конфигурации. В качестве операционных систем использовались ОС Astra Linux Server. Была протестирована работа с шифрованием трафика между мессенджером и СУБД с использованием сертификатов TSL. Дополнительно была протестирована миграция данных eXpress из открытой СУБД PostgreSQL в Tantor Postgres. Результаты испытаний официально подтверждены двусторонним сертификатом совместимости.

Совместное использование платформы eXpress в сочетании с передовой отечественной СУБД поможет корпоративным заказчикам бесшовно перевести свой ИТ-ландшафт на отечественное ПО и создать надежную коммуникационную среду. Оба вендора прошли сертификацию ФСТЭК, что подтверждает соответствие требованиям информационной безопасности и позволяет в том числе строить интегрированную инфраструктуру в критически важных средах.

«Интеграция Tantor Postgres с корпоративной платформой eXpress успешно прошла все этапы тестирования и доказала свою эффективность в реальных условиях. Это важный шаг для создания защищенных экосистем, в которых надежная платформа данных органично сочетается с современными средствами коммуникаций. Мы рады расширению партнёрства и продолжим совместные усилия по развитию технологической совместимости, чтобы российские организации могли уверенно строить независимую и защищённую ИТ-инфраструктуру», – отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Чтобы обеспечить оперативную и безопасную работу команд, организации активно используют современные ИТ-решения для внутренних коммуникаций. Такие системы всегда работают в комплексе с СУБД и другим ПО, поэтому подтверждение совместимости корпоративного супераппа eXpress с СУБД Tantor Postgres открывает нашим заказчикам возможность построить полностью импортонезависимый, защищённый и высокопроизводительный коммуникационный контур. Благодарим коллег из «Тантор Лабс» за сотрудничество в этом стратегически важном направлении», – отметил сооснователь eXpress Алексей Лямин.