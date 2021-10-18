Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISP
Internet Service Provider
Интернет-провайдер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2042, упоминаний - 2548
ISP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 29
|Никифоров Николай 1126 17
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Осеевский Михаил 221 12
|Ушацкий Андрей 100 9
|Белов Александр 69 8
|Самошкин Дмитрий 19 7
|Кравцов Роман 77 6
|Калугин Сергей 162 6
|Акимов Максим 167 6
|Шадаев Максут 384 5
|Сапунов Алексей 30 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Мотовилов Олег 58 4
|Логинов Александр 34 4
|Иванов Олег 124 4
|Костерин Александр 20 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Клебанова Юлия 16 4
|Бровко Василий 47 4
|Рейман Леонид 410 4
|Кореш Виктор 71 4
|Дергилёв Никита 40 4
|Вермишян Геворк 61 3
|Горьков Сергей 17 3
|Яровая Ирина 63 3
|Иванов Сергей 170 3
|Вольфсон Влад 55 3
|Носков Константин 201 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Соловьев Александр 61 3
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Кулаковский Дмитрий 67 3
|Аветисян Армен 41 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Вахнин Павел 51 2
|Жаров Александр 165 2
|Горбатько Александр 90 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757431, в очереди разбора - 661121.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757431, в очереди разбора - 661121.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru