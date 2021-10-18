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18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 2
12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
16.09.2021 Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений 1
15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин» 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 2
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
06.09.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл» 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
05.08.2021 «ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде 1
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 1
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно 1
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах 1
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 2
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 1
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 2
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1

Публикаций - 2042, упоминаний - 2548

ISP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 306
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 236
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 166
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 137
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 92
Samsung Electronics 5641 78
Huawei 2727 40
Акадо Телеком - Комкор 606 39
Microsoft Corporation 11039 36
Синтерра - Synterra 564 26
Google LLC 7135 23
Cisco Systems 2037 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 21
Apple Inc - Эппл Рус 7685 20
Intel Corporation 4158 19
Nvidia Corp 2012 17
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Yandex - Яндекс 4100 15
SAP SE 3208 13
Xiaomi 904 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 13
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 12
TRENDnet 49 11
G-Core Labs 64 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
Qualcomm Technologies 1001 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 10
Facebook 3765 9
IBM 3530 9
Nokia Corporation 2424 9
AMD - Advanced Micro Devices 1664 9
ZyXEL Communications 168 9
Микрон - Micron 365 8
Citrix Systems 571 8
Ericsson 856 8
Oracle Corporation 3333 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Крок 1219 8
Sony 2327 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
Почта России ПАО 1570 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Qiwi 783 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
НСТТ Белитон 7 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Visa International 1345 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Tesla Motors 241 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Альфа-Банк 1123 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
SimpleWine 5 2
Simple Group - Симпл 5 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Wildberries 128 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 2 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Аэрофлот 492 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Связной ГК 877 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Uber Technologies 258 1
Телефон.Ру 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 71
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 23
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Президент Российской Федерации 1439 13
Правительство РФ 2200 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 3
Счётная палата РФ 460 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 347
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 180
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 136
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 121
3G - Стандарт мобильной связи 3714 73
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 70
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 65
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 57
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 56
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 55
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 52
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 48
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 39
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 32
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 32
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 30
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 25
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 24
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 22
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 18
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 17
DDR - Double data rate 1066 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 17
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 17
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 16
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
Google Android 10750 44
Microsoft Windows 10 6622 34
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 27
Apple iOS 5741 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 21
Nvidia GeForce GTX 2055 21
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 13
AWS - Amazon Web Services 568 12
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 11
Microsoft Azure 1171 10
Apple macOS 922 10
Microsoft Windows 7 1662 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 9
Microsoft Windows 8 1228 9
Linux OS 4249 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 8
VK - Mail.ru Одноклассники 856 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 8
Samsung Galaxy Note 558 7
Huawei Mate - серия смартфонов 183 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Qualcomm Snapdragon X 37 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 7
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 6
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
Google Cloud Platform - GCP 194 5
Google YouTube - Видеохостинг 1710 5
Путин Владимир 1821 29
Никифоров Николай 1126 17
Медведев Дмитрий 1433 12
Осеевский Михаил 221 12
Ушацкий Андрей 100 9
Белов Александр 69 8
Самошкин Дмитрий 19 7
Кравцов Роман 77 6
Калугин Сергей 162 6
Акимов Максим 167 6
Шадаев Максут 384 5
Сапунов Алексей 30 4
Щеголев Игорь 676 4
Мотовилов Олег 58 4
Логинов Александр 34 4
Иванов Олег 124 4
Костерин Александр 20 4
Дворкович Аркадий 169 4
Клебанова Юлия 16 4
Бровко Василий 47 4
Рейман Леонид 410 4
Кореш Виктор 71 4
Дергилёв Никита 40 4
Вермишян Геворк 61 3
Горьков Сергей 17 3
Яровая Ирина 63 3
Иванов Сергей 170 3
Вольфсон Влад 55 3
Носков Константин 201 3
Приданцев Сергей 82 3
Соловьев Александр 61 3
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Кулаковский Дмитрий 67 3
Аветисян Армен 41 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Вахнин Павел 51 2
Жаров Александр 165 2
Горбатько Александр 90 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 633
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 328
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 93
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 56
Европа 3736 56
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 56
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 55
Россия - СФО - Новосибирск 1959 54
Россия - ПФО - Самара 1287 45
Япония 2771 44
Россия - ПФО - Казань 1510 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 36
Германия - Федеративная Республика 3618 36
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 34
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 27
Казахстан - Республика 2622 25
Украина 3353 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 24
Беларусь - Белоруссия 2084 23
Восточная Европа 1674 22
Франция - Французская Республика 2116 20
Индия - Республика 2165 15
Азия - Азиатский регион 1512 11
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 10
Европа Северная - Скандинавия 274 10
Россия - Калининградская область 532 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 9
Европа Западная 611 9
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 9
Южная Корея - Республика 1454 9
Финляндия - Финляндская Республика 815 8
Россия - Забайкальский край 356 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 12
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Резерв универсального обслуживания 37 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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