МТС расширила гигабитную сеть для курганских новоселов

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в новостройках Заозерного, Западного и других районов Кургана. В результате расширения телеком-инфраструктуры МТС больше зауральцев получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила фиксированную сеть в новостройках, расположенных в 1-м, 6-м, 7-м, 8-м и 12-м микрорайонах Кургана, на улицах Коли Мяготина, Витебского и Бажова, а также на Солнечном бульваре. Построенная инфраструктура откроет доступ еще для 1500 курганских семей к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению.

Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Развитие телеком-инфраструктуры в регионе и повышение комфорта зауральцев остается нашим приоритетом. Мы расширяем и мобильную связь по всей области, и строим фиксированную сеть в Кургане. Улучшения касаются не только новостроек, в которые мы сразу заводим гигабитную сеть, но старого жилого фонда – в таких домах мы тоже наращиваем мощность и проводим модернизацию оборудования. Высокая скорость фиксированного интернета позволяет подключать к сети большое количество гаджетов для всей семьи, а также внедрять устройства умного дома. О востребованности такого сверхскоростного домашнего интернета говорят сами пользователи. Чаще всего наши клиенты выбирают цифровые пакеты именно с гигабитным домашним интернетом – это выгодно и удобно», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.