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Российский провайдер StormWall и ИТ-интегратор Puzzle Systems подписали соглашение о партнерстве

Российский провайдер решений по защите от кибератак StormWall и ИТ-интегратор Puzzle Systems подписали соглашение о технологическом партнерстве. Основной целью сотрудничества организаций является повышение уровня защиты клиентов Puzzle Systems от DDoS-атак любого типа. В рамках партнерства клиенты Puzzle Systems получат доступ к современным сервисам защиты от DDoS-атак компании StormWall, включая облачный WAF, Anti-Bot и CDN-решения, позволяющие повысить устойчивость цифровой инфраструктуры и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Puzzle Systems планирует интегрировать продукты StormWall в свои проекты как часть комплексных ИБ- и ИТ-сервисов, включая MSSP и защищенные облачные архитектуры. Такие технологии будут особенно актуальными для клиентов Puzzle Systems из банковской сферы, промышленности и электронной коммерции, где стабильность онлайн-сервисов напрямую влияет на репутацию и финансовое здоровье компании.

По данным аналитического центра StormWall, в 2025 г. число DDoS-атак в России продолжило расти. По данным экспертов компании, во II квартале 2025 г. количество DDoS-атак выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Особенно сильно пострадали такие отрасли, как финансовая сфера, ритейл и телеком-сектор. В такой ситуации для технологических компаний, оказывающих различных ИТ-услуги, защита клиентов от DDoS-атак становится одной из важнейших задач.

Выбор StormWall в качестве технологического партнера стал для Puzzle Systems вполне логичным шагом. Экспертиза провайдера, его инфраструктура и опыт позволяли Puzzle Systems усилить свою сервисную модель и сократить риски для клиентов. Puzzle Systems выбирали провайдера, опираясь на следующие ключевые критерии: локальная юрисдикция и инфраструктура, наличие развернутой платформы в России, присутствие решений в реестре отечественного ПО, реагирование на атаки и наличие технической поддержки 24/7. Также было важно, чтобы провайдер имел зрелый стек хорошо масштабируемых продуктов и гибкие варианты подключения. Поскольку StormWall соответствовал всем указанным критериям, Puzzle Systems принял решение о сотрудничестве с провайдером.

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«Для нашей компании защита клиентов от различных киберугроз имеет огромное значение. Мы считаем, что профессиональные решения StormWall помогут нам обеспечить надежную защиту наших клиентов от современных DDoS-атак. Данное партнерство позволит не только выполнить важные задачи клиентов в области сетевой безопасности, но также усилит ценность Puzzle Systems как интегратора “под ключ”. Мы настроены на долгосрочное и высокоэффективное сотрудничество», - отметил представитель Puzzle Systems.

«Мы рады, что у нас появился такой важный стратегический партнер, как Puzzle Syёstems. Это один из ключевых игроков на ИТ-рынке России, который очень ответственно относится к защите своих клиентов от DDoS-атак. Мы уверены, что наши инновационные решения позволят Puzzle Systems значительно усилить защиту инфраструктуры заказчиков и помогут справиться с атаками любой сложности. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить техническую поддержку на самом высоком уровне», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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