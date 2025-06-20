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Serverspace увеличил пропускную способность облачных серверов в Казахстане до 200 Мбит/с

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, удвоил пропускную способность интернет-канала для облачных серверов, размещенных в казахстанском дата-центре Kazteleport. Теперь максимальная скорость подключения составляет 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Техническое обновление направлено на повышение устойчивости и производительности клиентской инфраструктуры. Высокая пропускная способность интернет-канала позволяет ускорить обмен данными, снизить сетевые задержки и обеспечить работу систем даже в периоды пиковой нагрузки. Это открывает возможности для обработки больших объемов трафика, размещения ресурсоемких веб-сервисов и реализации долгосрочных цифровых инициатив.

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цифровизация

«Мы рассматриваем производительность как один из ключевых факторов, влияющих на качество клиентского опыта. Повышение пропускной способности — это не просто улучшение одного из параметров, а стратегический шаг к тому, чтобы инфраструктура клиентов могла масштабироваться без ограничений. Для бизнеса это означает больше гибкости, стабильности и возможностей для цифрового роста», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.

Решение реализовано без изменения условий тарификации и доступно всем пользователям vStack-инфраструктуры в Казахстане.

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