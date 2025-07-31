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Телеком Интернет-доступ
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МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала фиксированную сеть на Южном Урале. В результате проведенных работ сразу в нескольких микрорайонах еще 80 тысяч челябинских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Челябинска: «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен», «Парковый», «Парковый-2» и «Академ Риверсайд». Модернизация оборудования открыла доступ южноуральцам к ШПД-интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

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Благодаря этому еще больше челябинских семей смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в один тариф высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion экосистемы МТС.

«Чтобы обеспечить как можно больше южноуральцев стабильным и высокоскоростным домашним интернетом, мы планомерно расширяем гигабитную сеть в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. При этом, мы стараемся не только заходить в новостройки на этапе сдачи домов, но и обновляем инфраструктуру в старом жилом фонде. Гигабитным домашний интернет стал необходимостью времени – интернет трафик, загружаемые челябинцами, стабильно растет, увеличивается не только объем просматриваемого контента, но и качество фото и видеоматериалов», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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