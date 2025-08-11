Представлен российский промышленный коммутатор Symanitron с 16 PoE/8 SFP гигабитными портами и пропускной способностью 168 Гбит/с

Ассортимент сетевого оборудования в предложениях «АРМО-Системы» пополнил промышленный управляемый коммутатор Symanitron SWMGP-168GSFP_EW российской компании «Симанитрон». Он снабжен 16 портами с PoE-инжекторами для подачи питания мощностью до 30 Вт (суммарно до 480 Вт) на подключенные к нему IP-камеры, точки доступа WLAN и другие устройства по технологии PoE. Этот промышленный коммутатор с PoE полностью соответствует отраслевым стандартам, имеет защищенный по классу IP40 корпус и стабильно работает при температурах от -40 до +75 °С. Высокое качество и надежность продукции Symanitron подтверждается пятилетней гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

За счет высокой плотности портов (16 RJ-45, 8 SFP) и пропускной способности, достигающей 168 Гбит/с, промышленный коммутатор SWMGP-168GSFP_EW может применяться для объединения в сеть уровня L2+ большого количества IP-устройств мониторинга, оповещения, видеонаблюдения и других систем безопасности. С помощью восьми SFP-разъемов стандарта 100/1000Base-X промышленный коммутатор с PoE позволяет организовать коммутацию камер видеонаблюдения на больших территориях, наладить устойчивое скоростное интернет-соединение, объединить в сеть объекты, расположенные друг от друга на расстояниях до нескольких десятков километров, а также коммуницировать с другим сетевым оборудованием.

Поддержка питания энергоемких периферийных IP-устройств с потреблением до 30 Вт реализована в SWMGP-168GSFP_EW по 16 медным портам с использованием технологии PoE (802.3af/at). При этом суммарный PoE-бюджет новинки достигает 480 Вт. Благодаря этому, промышленный коммутатор с PoE обеспечивает функционирование большинства современных устройств, таких как IP-камеры, включая уличные поворотные модели, точки доступа WLAN и др. Через встроенный интерфейс управления промышленный коммутатор позволяет гибко настраивать выдаваемую мощность на любом из портов, а также программировать расписание включения и отключения питания.

Промышленное исполнение корпуса в соответствии со стандартом IP40 обеспечивает надежную защиту внутренних частей коммутатора SWMGP-168GSFP_EW от пылевых загрязнений, а индустриальная элементная база – стабильную работу в диапазоне внешних температур от -40 до +75 °С при относительной влажности до 95%. Вместе с тем, промышленный коммутатор с PoE устойчив к воздействиям таких неблагоприятных факторов, как вибрации, удары, электромагнитные импульсы и скачки напряжения.

Новые промышленные коммутаторы с PoE SWMGP-168GSFP_EW марки Symanitron уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».