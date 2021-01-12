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Газпром ГПМ Матч ТВ
спортивный телеканал

Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал


12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
19.06.2018 «Тинькофф Мобайл» запустил акцию для любителей футбола
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
03.03.2016 «Матч ТВ» запустил обновленную версию приложения «Матч! Клуб»
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол»
01.02.2016 В мобильном приложении «Матч! Клуб» теперь доступен прямой эфир «Матч ТВ»
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ»
29.12.2015 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете

Публикаций - 67, упоминаний - 87

Газпром ГПМ Матч ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 8
Yandex - Яндекс 4571 8
Apple Inc - Эппл Рус 10114 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 5
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 5
VK - Mail.ru Group 2810 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 4
Rambler Group - Рамблер ГК 757 4
Telstra Corporation Limited 185 3
ОТР 166 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 3
Raidix - Рэйдикс 135 3
Globecast 8 3
MX 1 3 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 3
Синтерра - Synterra 743 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 203 2
НСТ - Новые сервисные технологии 37 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 56 2
Samsung Electronics 8945 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2232 2
SPB TV 45 2
МаксимаТелеком 109 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
Sony 5561 2
F5 Networks 106 2
Avid 28 2
Nginx - Энджайникс 104 2
Blackmagic Design 12 2
ГКС - Группа компаний Систематика 246 1
Рустелеком ТК 255 1
Гольфстрим 43 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 17 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 15
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 9
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 8
Орион-Экспресс - Телекарта 134 7
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 5
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 5
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 4
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 3
Star Media 10 3
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 3
Почта России ПАО 1778 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1909 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Lynwood Investments 6 2
Яндекс.Такси 280 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Yota Arena - киберспортивная арена 7 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Virtus.pro 20 1
Synterra Cyprus 11 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Технологии 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
ЯКласс 19 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1327 1
Почта Банк 304 1
Joom - маркетплейс 13 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Национальные приоритеты АНО 7 1
AliExpress 292 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 7
Правительство РФ 2654 6
Президент Российской Федерации 1725 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 4
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Администрация Президента РФ 324 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1483 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 272 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 3 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Фонд президентских грантов 11 1
Федеральное казначейство России 864 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 930 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 3
Руссофт - Russoft 344 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Московская федерация футбола 1 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 739 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 100 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2981 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 2
НИР - Научно-исследовательская работа 173 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2131 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 608 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 2
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 10 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2224 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 514 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 1
Website - Вебсайт 394 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
SS - Second Screen 4 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 7
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 5
VK - Mail.ru Одноклассники 975 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 4
МТС ТВ 37 4
Apple - App Store 2354 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
ВГТРК Смотрим 14 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 79 3
Google Play - Google Store - Android Market 2636 3
Google YouTube - Видеохостинг 2174 3
Яндекс.Плюс 46 3
Яндекс.Музыка 139 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 2
Яндекс.Маркет 461 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 2
Новые облачные технологии - МойОфис 325 2
Microsoft Windows 10 10115 2
Google Android 11663 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 362 2
Яндекс.Карты и Транспорт 311 2
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 39 2
Amedia Premium HD 28 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 45 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 61 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
Google Cloud Platform - GCP 211 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 17 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 38 1
Superjob 189 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 97 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 1
Чернышенко Дмитрий 261 5
Путин Владимир 2440 5
Махновский Кирилл 18 3
Ермаков Валерий 79 2
Канделаки Тина 10 2
Федотов Вадим 11 2
Каспаров Гарри 29 2
Филиппов Кирилл 20 2
Холодов Алексей 11 2
Коган Алексей 7 2
Мамут Александр 126 2
Сысоев Игорь 35 2
Волин Алексей 114 2
Чеканов Виктор 7 2
Коновалов Максим 15 2
Левин Леонид 88 2
Жаров Александр 169 2
Паршин Максим 172 2
Навоша Дмитрий 4 1
Филипук Ольга 6 1
Толстой Петр 1 1
Савин Евгений 1 1
Малкин Евгений 2 1
Ревенко Евгений 1 1
Ковальчук Никита 1 1
Андреев Павел 1 1
Калинкин Антон 4 1
Собчак Ксения 16 1
Зыков Владимир 2 1
Нагиев Дмитрий 3 1
Командная Мария 1 1
Бельская Яна 9 1
Амниев Анатолий 1 1
Бырдин Алексей 21 1
Шурыгин Михаил 4 1
Макаров Вадим 26 1
Резник Мария 1 1
Виноградов Петр 1 1
Кислов Алексей 1 1
Конторович Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 4
Европа 7259 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 649 3
Европа Восточная 2814 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 2
Кипр - Республика 355 2
Россия - СФО - Республика Алтай 881 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 559 2
Россия - Сибирь 1345 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 2
Россия - УФО - Челябинская область 847 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 2
Казахстан - Республика 4135 2
Германия - Федеративная Республика 7784 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 2
Италия - Итальянская Республика 2821 2
Россия - ПФО - Казань 1890 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 1
Армения - Республика 1045 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Россия - УФО - Курганская область 352 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 1
Россия - ПФО - Пензенская область 433 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 4
Федеральное законодательство 355 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 3
Пиратство - Авторское право 262 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
Русский язык 1655 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
Абонентская база 12 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Международное соглашение Женева-5 1 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 849 1
Образование в России 551 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1217 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 22
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 21
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 19
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 15
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 13
Рен ТВ - телеканал 56 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 9
Россия 24 - телеканал 94 8
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 7
Пятый канал - Телеканал 43 7
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 7
КиноПоиск - Портал о кино 121 6
Муз ТВ - Телеканал 17 6
Детское радио 9 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 4
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 4
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 4
Наш спорт - телеканал 3 3
Россия-1 - телеканал 20 3
Россия К - телеканал 9 3
Eurovision 4 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 707 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 3
Радио России - радиостанция 45 2
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 2
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
Матч планета - Телеканал 2 2
Ведомости 274 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
Woman.ru 3 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 16 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Матч! Ультра - телеканал 1 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
Чемпионат Италии по футболу 6 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 3
Олимпийские игры - Olympic Games 473 2
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 2
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
CSTB Telecom & Media 49 1
РПЛ - Чемпионат России по футболу 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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