Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ Матч ТВ
спортивный телеканал
Публикаций - 67, упоминаний - 87
Газпром ГПМ Матч ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 261 5
|Путин Владимир 2440 5
|Махновский Кирилл 18 3
|Ермаков Валерий 79 2
|Канделаки Тина 10 2
|Федотов Вадим 11 2
|Каспаров Гарри 29 2
|Филиппов Кирилл 20 2
|Холодов Алексей 11 2
|Коган Алексей 7 2
|Мамут Александр 126 2
|Сысоев Игорь 35 2
|Волин Алексей 114 2
|Чеканов Виктор 7 2
|Коновалов Максим 15 2
|Левин Леонид 88 2
|Жаров Александр 169 2
|Паршин Максим 172 2
|Навоша Дмитрий 4 1
|Филипук Ольга 6 1
|Толстой Петр 1 1
|Савин Евгений 1 1
|Малкин Евгений 2 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Ковальчук Никита 1 1
|Андреев Павел 1 1
|Калинкин Антон 4 1
|Собчак Ксения 16 1
|Зыков Владимир 2 1
|Нагиев Дмитрий 3 1
|Командная Мария 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Амниев Анатолий 1 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Шурыгин Михаил 4 1
|Макаров Вадим 26 1
|Резник Мария 1 1
|Виноградов Петр 1 1
|Кислов Алексей 1 1
|Конторович Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru