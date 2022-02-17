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Сколково ИЦ Инновационный центр Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколковский инноград науки и технологий

Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ)  – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

  • В 2021 году число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы.
  • В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей.
  • С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. 

Технопарк «Сколково» — cердце Инновационного центра «Сколково». Представляет технологическим компаниям помещения и необходимую инфраструктуру для развития технологических активов, корпоративной структуры и НИОКР. В Технопарке работают 350 компаний-резидентов, офисы и лаборатории занимают площадь более 95 000 м2, ежегодно проходит более 400 культурных, научных и технологических мероприятий.


17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов
16.02.2022 Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта
16.02.2022 Команда «Рексофт.лабс» прошла менторскую программу «Сколково»
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»
02.02.2022 Askona откроет в «Сколково» R&D-центр
01.02.2022 Сервис резидента «Сколково» укажет предпринимателям на узкие места в договорах
26.01.2022 Резидент «Сколково» поставит 11 тыс. электронных устройств международной компании в сфере интернета вещей
20.01.2022 Entera стала резидентом «Сколково»
19.01.2022 Softline Digital совместно со «Сколково» и Российской Ассоциацией экспертов запускает платформу для сетевого ритейла
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково»
21.12.2021 Резидент «Сколково» запустил первую российскую деловую соцсеть
09.12.2021 В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ
07.12.2021 «Почта России» открыла лабораторию клиентского опыта в «Сколково»
16.11.2021 «Магнит» тестирует экзоскелет из «Сколково» для работы в распределительных центрах
11.11.2021 HRlink стала резидентом «Сколково»
29.10.2021 «Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково»
25.10.2021 «Почта России» при поддержке «Сколково» запустила доставку из отделений роботами «Яндекса»
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата
27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»
14.07.2021 Власти России банкротят сколковскую компанию — «дочку» зарубежного разработчика дронов
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple
02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам
24.05.2021 Skolkovo Ventures запускает клуб бизнес-ангелов для инвесторов
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator
26.04.2021 Фонд «Сколково» открыл отбор пилотных проектов внедрения российских решений в ИТ и ИИ
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech
19.03.2021 Резидент «Сколково» ИРЦЭ «мобилизует» автопарк сети «Магнит»
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения
15.02.2021 Газпромбанк поможет фонду «Сколково» обеспечить целевое использование грантов
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов

Публикаций - 1986, упоминаний - 3313

Сколково ИЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 292 165
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 165
Microsoft Corporation 22273 157
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8704 119
Yandex - Яндекс 4900 117
IBM - International Business Machines Corp 8863 111
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 83
Google LLC 10045 83
SAP SE 4506 78
Ростех - Ростехнологии 2484 75
VK - Mail.ru Group 2991 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 70
Intel Corporation 11140 63
5769 62
1С-Битрикс - Bitrix 421 60
1С-ИжТиСи 22 58
IBS - ИБС ИТ Услуги 1443 52
Cisco Systems 4699 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 43
Oracle Corporation 5960 43
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1101 43
Meta Platforms - Facebook 4205 42
Программный продукт ГК 3806 41
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 494 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1554 40
Samsung Electronics 9214 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1159 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 38
Huawei 3129 36
InfoWatch - Инфовотч 838 36
Apple Inc 10513 35
Softline - Софтлайн 1843 35
Крок - Croc 1604 33
Vocord - Вокорд 127 32
Астерос - Asteros 602 31
Dell EMC 4679 30
АйТи 1138 29
VisionLabs - ВижнЛабс 121 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 216 26
Amazon Inc - Amazon.com 2614 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 198
РВК - Российская венчурная компания 525 141
РЖД - Российские железные дороги 1429 64
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 53
ГПБ - Газпромбанк 832 53
Почта России ПАО 1839 50
Альфа-Банк 1449 46
X5 Group 679 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 35
Газпром нефть 417 31
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 73 31
Открытие ФК 2332 30
ПСБ - Промсвязьбанк 665 28
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 26
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 32 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 26
Лидер-инновации 28 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 25
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 23
ВТБ - ВТБ24 650 23
Уралсиб Банк 474 23
Магнит - Сеть магазинов 383 22
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 173 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 22
Visa International 1722 22
Газпром ПАО 936 21
Аэрофлот 636 20
Qiwi 862 20
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 276 20
Сургутнефтегаз - СНГ 192 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод 318 20
Юлмарт - Ulmart Holdings 179 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 974 19
Роснефть НК 426 18
МКБ - Московский кредитный банк 317 17
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 17
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 16
Runa Capital 155 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 142 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 169
Правительство РФ 7582 141
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 127
Президент Российской Федерации 3352 93
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 80
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 71
Роснано 637 66
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 57
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 55
Федеральное казначейство России 1244 54
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 54
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 50
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 50
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 164 49
Правительство Москвы 1554 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1023 36
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 65 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2241 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1086 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2197 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1562 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2312 25
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1590 23
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 18
Администрация Президента РФ 884 18
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 18
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 68 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 950 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1027 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 34
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 15
Руссофт - Russoft 366 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 269 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 11
АФТ - Ассоциация Финтех 161 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 10
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 7
Единая Россия - Политическая партия 243 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2109 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 201 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 12 4
РСП - Российский союз правообладателей 8 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 4
Талант и успех - Общественный фонд 13 3
TIA - Telecommunications Industry Association 68 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 3
Linux Foundation 166 3
РАО - Российское Авторское Общество 13 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 53 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 46 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 407
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EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 302 22
Google Android 11794 78
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 60
Apple iOS 6346 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2252 40
Linux OS 7555 34
Microsoft Windows 10 11337 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 397 29
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2220 29
Microsoft Azure 1253 21
Apple iPad 3597 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 698 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 790 17
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 64 17
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 55 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6071 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1234 16
Vocord FaceControl 38 14
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 13
Microsoft Office 3209 13
MobilityLab MobileSputnik 23 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 598 13
Microsoft Windows Phone OS 1545 13
Microsoft Kinect 194 12
Intel x86 - архитектура процессора 1315 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1031 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 142 11
Google Play - Google Store - Android Market 2689 11
Google YouTube - Видеохостинг 2217 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 747 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 296 10
Apple iPhone 6 1599 10
Apple - App Store 2400 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1297 10
Microsoft Skype 1911 10
Астерос Контакт Авиа 18 10
VisionLabs Luna Platform - СКУД 64 10
Abbyy Compreno 20 9
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 229 9
SafeTech - PayControl 24 9
MobilityLab WorksPad 44 9
Богачев Игорь 174 100
Медведев Дмитрий 1601 94
Вексельберг Виктор 143 85
Путин Владимир 2510 70
Дворкович Аркадий 195 70
Паршин Константин 48 43
Чаркин Евгений 202 41
Новиков Павел 68 41
Исанин Антон 5026 40
Филатов Андрей 105 40
Гуральников Сергей 162 39
Ходаков Сергей 40 37
Ермолаев Артем 348 34
Мацоцкий Сергей 173 34
Шадаев Максут 444 34
Стрелова Ольга 35 33
Ефимов Альберт 37 31
Елистратов Николай 90 30
Никифоров Николай 1151 29
Бетсис Павел 96 28
Бойко Елена 169 28
Кривозубов Павел 26 25
Гаттаров Руслан 140 25
Касперская Наталья 247 23
Козлов Михаил 167 23
Туркот Александр 36 21
Румянцева Ольга 62 21
Прянишников Николай 285 20
Киреев Иван 29 20
Сафронов Юрий 67 20
Хомич Игорь 30 20
Натрусов Артем 141 19
Дроздов Игорь 19 19
Галицкий Александр 96 18
Рахтеенко Владимир 39 18
Шевченко Владимир 135 18
Волков Никита 54 18
Белоусов Сергей 231 18
Шипов Савва 74 17
Каем Кирилл 17 17
Россия - Российская федерация - РФ 104758 1414
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32791 468
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45024 293
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12403 224
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13097 117
Европа 10945 92
Япония 9702 72
Германия - Федеративная Республика 8507 70
Того - Тоголезская Республика 22670 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11296 67
Казахстан - Республика 4418 59
Украина 6030 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5224 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2090 55
Индия - Республика 4206 53
Азия - Азиатский регион 3704 51
Беларусь - Белоруссия 3433 45
Россия - ПФО - Казань 2013 43
Европа Восточная 2902 40
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 336 38
Израиль 1732 38
Сингапур - Республика 1564 34
Россия - СФО - Новосибирск 3217 34
Франция - Французская Республика 5497 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3009 31
Россия - УФО - Челябинская область 918 31
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США - Калифорния - Кремниевая долина 640 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2168 29
Финляндия - Финляндская Республика 1717 28
Ближний Восток 2538 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1035 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2014 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1515 21
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1188 20
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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