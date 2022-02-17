Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

В 2021 году число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы.

В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей.

С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.

Технопарк «Сколково» — cердце Инновационного центра «Сколково». Представляет технологическим компаниям помещения и необходимую инфраструктуру для развития технологических активов, корпоративной структуры и НИОКР. В Технопарке работают 350 компаний-резидентов, офисы и лаборатории занимают площадь более 95 000 м2, ежегодно проходит более 400 культурных, научных и технологических мероприятий.