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Сколково ИЦ Инновационный центр Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколковский инноград науки и технологий
Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.
- В 2021 году число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы.
- В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей.
- С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.
На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.
Технопарк «Сколково» — cердце Инновационного центра «Сколково». Представляет технологическим компаниям помещения и необходимую инфраструктуру для развития технологических активов, корпоративной структуры и НИОКР. В Технопарке работают 350 компаний-резидентов, офисы и лаборатории занимают площадь более 95 000 м2, ежегодно проходит более 400 культурных, научных и технологических мероприятий.
Сколково ИЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богачев Игорь 174 100
|Медведев Дмитрий 1601 94
|Вексельберг Виктор 143 85
|Путин Владимир 2510 70
|Дворкович Аркадий 195 70
|Паршин Константин 48 43
|Чаркин Евгений 202 41
|Новиков Павел 68 41
|Исанин Антон 5026 40
|Филатов Андрей 105 40
|Гуральников Сергей 162 39
|Ходаков Сергей 40 37
|Ермолаев Артем 348 34
|Мацоцкий Сергей 173 34
|Шадаев Максут 444 34
|Стрелова Ольга 35 33
|Ефимов Альберт 37 31
|Елистратов Николай 90 30
|Никифоров Николай 1151 29
|Бетсис Павел 96 28
|Бойко Елена 169 28
|Кривозубов Павел 26 25
|Гаттаров Руслан 140 25
|Касперская Наталья 247 23
|Козлов Михаил 167 23
|Туркот Александр 36 21
|Румянцева Ольга 62 21
|Прянишников Николай 285 20
|Киреев Иван 29 20
|Сафронов Юрий 67 20
|Хомич Игорь 30 20
|Натрусов Артем 141 19
|Дроздов Игорь 19 19
|Галицкий Александр 96 18
|Рахтеенко Владимир 39 18
|Шевченко Владимир 135 18
|Волков Никита 54 18
|Белоусов Сергей 231 18
|Шипов Савва 74 17
|Каем Кирилл 17 17
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
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