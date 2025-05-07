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Резидент «Сколково» представил отечественный генератор сигналов

Компания «Мальт Систем», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), завершила разработку первого российского генератора сигналов произвольной формы с частотой дискретизации — 30 Гвыб/с. Устройство получило название MaltAWG30. Проект реализован по гранту от Фонда «Сколково» в рамках программы поддержки малых дизайн-центров «Микроэлектроника». Финансирование программы было предоставлено Минпромторгом России. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

MaltAWG30 – первое разработанное в России решение в классе генераторов сигналов произвольной формы с мгновенной рабочей полосой до 15 ГГц, частотой дискретизации до 30 Гвыб/с и объемом памяти до 6,8 млрд выборок на канал. На мировом рынке приборы с аналогичными характеристиками предлагают только две компании – американские Tektronix и Keysight.

В ходе проекта была разработана не имеющая российских аналогов радиоэлектронная аппаратура – серия генераторов СВЧ сигналов произвольной формы MaltAWG30, предназначенных для тестирования и разработки СВЧ-оборудования, радиолокационных и оптических телекоммуникационных систем, отладки высокоскоростных последовательных интерфейсов, таких как Ethernet и PCIe, научных исследований в области фотоники и интегральной фотоники.

Разработка MaltAWG30 полностью выполнена в России, все права на разработку принадлежат российской компании «Мальт Cистем». До конца 2025 г. компания планирует включить MaltAWG30 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и Государственный реестр средств измерений.

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Сколково
Генератор сигналов произвольной формы MaltAWG30

Генераторы MaltAWG30 могут генерировать не только стандартные формы (синусоиды, меандры, пилы), но и сложные пользовательские сигналы, включая непериодические последовательности. В отличие от западных аналогов, генераторы MaltAWG30 полностью открыты для модификаций ПО и прошивок пользователем.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково»: «Мировой рынок оборудования подобного класса оценивается около $500 млн в 2025 г., годовой рост порядка 8%. Отмечу, что компания “Мальт Систем” сделала выбор в пользу предоставления пользователю открытого исходного кода. Это значимое отличие от зарубежных конкурентов. Такой шаг может быть использован компанией “Мальт Систем”, в том числе, для поиска партнеров по продажам за пределами России».

В линейке MaltAWG30 представлено семь моделей, включая OEM-модуль для встраивания в контрольно-измерительные системы заказчика и полнофункциональные 1-4 канальные приборы с опциями под разные задачи.

Целевыми потребителями СВЧ генераторов подобного класса являются компании-производители телекоммуникационного оборудования.

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