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Zerocode-платформа Nocode.ru получила статус резидента «Сколково»

Zerocode-платформа Nocode.ru стала резидентом ИТ-кластера «Сколково». Это четвертое решение уральской группы компаний Artsofte, которое получило этот статус. Об этом CNews сообщили представители Nocode.ru.

Компания предлагает платформу для создания цифровых сервисов и экосистем — от запуска онлайн-продаж до создания внутреннего корпоративного портала. Платформа применима в промышленности, энергетике, e-commerce и др.

Включение в сообщество резидентов открывает для Nocode.ru новые возможности для развития: доступ к экспертной поддержке, участие в программах и проектах для участников «Сколково». Резидентство также позволит компании развиваться в комьюнити инновационных стартапов и разрабатывать нужные ИТ-рынку решения.

«Резидентство «Сколково» открывает новые возможности для нетворкинга, обмена лучшими практиками и роста компетенций. В сообществе таких же компаний-резидентов мы сможем объединяться, обмениваться опытом и делать лучшие решения для рынка», — сказала Юлия Рощеня, менеджер партнерской программы Nocode.ru.

Это уже четвертая разработка группы компаний Artsofte, которая получила статус резидента «Сколково». Ранее участниками Инновационного центра стали Abanking, Profitbase и TradeDealer.

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