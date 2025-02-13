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Artsofte Nocode



13.02.2025 Nocode.ru получил сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro 1
13.03.2024 Zero-code платформа Nocode.ru включена в реестр ПО Минцифры 1
28.11.2023 Всему виной Nocode: впервые студентка создала цифровой сервис быстрее профессионалов 1
21.08.2023 «ЭР-телеком холдинг» подписал соглашение о сотрудничестве с платформой Nocode.ru 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 27 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15783 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 1
Митюнин Игорь 2 2
Буланова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145072 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1389 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
Энергетика - Energy - Energetically 5105 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
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