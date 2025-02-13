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Nocode.ru получил сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro

Nocode.ru и Postgres Professional подтвердили совместимость решений в рамках технологического партнерства. Сотрудничество компаний упростит клиентам переход на российское ПО. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Теперь пользователи Nocode.ru смогут применять отечественную СУБД Postgres Pro Enterprise 16, зная, что решения прошли проверку и полностью совместимы друг с другом. В свою очередь, это поможет клиентам Nocode.ru без осложнений заменить иностранный софт на российскийСУБД Postgres Pro является отечественной разработкой и способна в полной мере заместить зарубежные аналоги.

«Расширение перечня технологических партнеров дает нам возможность быть более гибкими и создавать импортонезависимые решения с поддержкой необходимой бизнес-логики и интеграционным окружением», — сказал Максим Санников, Product manager платформы.

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Цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Nocode.ru — zerocode-платформа для цифровой трансформации крупного и среднего бизнеса. Платформа позволяет создавать экосистему цифровых сервисов для внешних и внутренних пользователей. Применяется в промышленности, энергодобывающих отраслях, e-commerce и других отраслях.

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