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Санников Максим
|13.02.2025
|Nocode.ru получил сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro 1
|10.02.2025
|Abanking и Postgres Pro объявили о технологическом партнерстве 1
Санников Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 27 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 2
|Artsofte - Nocode 4 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
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