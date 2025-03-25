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Индексная книга (каталог) CNews*
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Artsofte Tradedealer


25.03.2025 Zerocode-платформа Nocode.ru получила статус резидента «Сколково» 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 24 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
Caravan - Караван 89 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Теко НПК 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 1
Artsofte - Artsofte Digital 11 1
Крок - Croc 1780 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Softline - Софтлайн 2887 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Cloud4Y 288 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 225 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2812 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2712 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 1
Qsoft amoCRM 110 1
Авдеев Николай 1 1
Грицай Виталий 3 1
Другалев Станислав 10 1
Мельников Глеб 3 1
Токовкин Михаил 2 1
Европа 21848 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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