Мельников Глеб


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Глеб Мельников -

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP система

 1
06.06.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и «Росбизнессофт» позволяет контролировать 100% звонков 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
12.12.2016 «РосБизнесСофт» интегрировала свою CRM с виртуальной АТС UIS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мельников Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Artsofte - Artsofte Digital 13 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 19 1
Caravan - Караван 89 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 1
ЛайфТелеком - Телфин 252 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 259 1
Softline - Софтлайн 3250 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 244 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 126 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Cloud4Y 301 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1246 1
Крок - Croc 1814 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8445 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7572 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21953 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17110 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1175 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13313 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2955 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17078 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4642 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4885 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1679 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8105 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4681 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4020 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2837 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 514 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11950 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3050 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2264 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5642 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26028 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 155 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 46 1
Artsofte - Tradedealer 2 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 149 1
Qsoft - amoCRM 128 1
Другалев Станислав 10 1
Грицай Виталий 3 1
Павлов Иван 88 1
Токовкин Михаил 2 1
Авдеев Николай 1 1
Васильев Святослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 2
Европа 24620 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4258 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11736 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5304 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6776 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1626 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 917 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6344 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3741 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

