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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200103
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Грицай Виталий

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Грицай Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро - ВДЦ Караван - Виртуальный Дата-Центр Караван 14 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Softline - Софтлайн 3766 2
Крок - Croc 1970 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Cloud4Y 311 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1141 2
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Artsofte - Artsofte Digital 13 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 291 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 150 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 138 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 222 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24523 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3356 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 582 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3234 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6869 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1384 1
DevOps as a Service - Managed DevOps 11 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4370 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 117 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 71 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1185 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23019 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 664 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1424 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10727 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22988 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1888 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2326 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6719 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54190 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18114 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36411 1
DevOps - Development и Operations 1253 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1345 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 576 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33625 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8312 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1062 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6354 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Artsofte - Tradedealer 2 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 1
Microsoft Windows 16938 1
Microsoft Azure 1527 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 1
Qsoft - amoCRM 155 1
Другалев Станислав 10 2
Мельников Глеб 5 1
Авдеев Николай 1 1
Токовкин Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166982 3
Европа 24994 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54862 1
Казахстан - Республика 6075 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47750 1
Беларусь - Белоруссия 6315 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19601 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4500 1
Турция - Турецкая республика 2632 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 980 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27425 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7065 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11714 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2759 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6587 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5756 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12353 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4004 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 674 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5802 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8640 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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