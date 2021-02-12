При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex и член правления криптовалютной биржи Garantex, основатель, бывший владелец и гендиректор компании «Караван-телеком». Об этом CNews сообщили представители Vinci Agency. В качестве официальной п

Telehouse Caravan присоединился к REG.RU Дата-центр Telehouse Caravan объявил о том, что стал частью российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера REG.RU. Как рассказали CNews в компании, дата-центр продолжит работу под своим брендом, получи

Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр Центр облачных решений Caravan Aero объявил о запуске новой услуги — виртуального дата-центра, или VDC (от англ. Virtual Data Center). Как сообщили CNews в Caravan Aero, теперь заказчики Caravan Aero мо

Caravan начала предоставлять облачную инфраструктуру в аренду Телекоммуникационная компания Caravan сообщила о развитии нового направления бизнеса — предоставление услуг на базе облачных технологий. В рамках направления был создан центр облачных решений Caravan Aero. В сентябре

«Караван» запускает новое решение «Готовый офис» для СМБ Телекоммуникационная компания «Караван» вводит новое решение для компаний малого и среднего бизнеса «Готовый офис». «Готовый

«Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с» Телекоммуникационная компания «Караван» в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в

«Караван» представил новые комплексные предложения Colocation Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation

Доход компании «Караван» в сегменте услуг физического хостинга увеличился в 2011 г. на 19,6% Телекоммуникационная компания «Караван» подвела итоги работы за в 2011 г. Наибольший рост продемонстрировал сегмент физическ

«Караван» запускает новую очередь дата-центров в Telehouse Caravan Телекоммуникационная компания «Караван», в рамках развития комплекса дата-центров Telehouse Caravan общей площадью свыше 100

«Связной» разместил оборудование на площадке Telehouse Caravan Телекоммунникационная компания «Караван» предоставила федеральной розничной сети «Связной» пакет услуг Сoloсation с тарифом U

APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan нию систем управления климатом на новой высокотехнологичной площадке телекоммуникационной компании «Караван» в Москве для размещения ИТ-инфраструктуры — Telehouse Caravan. В ходе проекта устано

«Караван» создал единую телефонную сеть для SWsoft Компания SWsoft выбрала телекоммуникационную компанию «Караван» для реализации задачи по созданию единого телефонного пространства. Этот масштабный проект объединил офисы в разных странах мира в единую сеть с собственным внутренним ресурсом нумерац

"Караван" продолжил экспансию на оптоволоконный рынок С начала 2007 года телекоммуникационная компания «Караван» увеличила объемы строительства опорной сети в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий километраж проложенного за 4 месяца волоконно-оптического кабеля составил

"Караван" продолжит инвестиции в сетевую инфраструктуру В 2007 году компания "Караван" продолжит путь интенсивного развития. Будет увеличен объем инвестиций в кабельную инфраструктуру сети до $2 млн., что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В активное оборудова

"Караван" получил собственную номерную емкость Федеральным агентством связи выделен ресурс нумерации в коде АВС = 495 для телекоммуникационной компании «Караван», в составе 10 тыс. московских номеров с 271–0000 по 271–9999. В данный момент осуществляется комплекс мероприятий по монтированию и присоединению выделенной номерной емкости,

"Караван" защитит сети от аномального трафика Телекоммуникационная компания «Караван» предложила решение «Защита бизнес-приложений», доступное для коммерческого использования. Предложение по «Защите бизнес-приложений» предназначено для компаний, ведущих свою деятельност

"Караван" внедряет антиспамовую технологию Телекоммуникационная компания «Караван» внедрила технологию «серых списков» по борьбе с нежелательной корреспонденцией (спамом). Решение для реализации данного метода разработано отделом программного обеспечения компании «

"Караван" аккредитовался как регистратор в зоне RU Телекоммуникационная компания «Караван» получила статус аккредитованного регистратора в доменной зоне RU, став тем самым одн

"Караван" начнет регистрировать домены в зоне .RU Телекоммуникационная компания "Караван" сообщила о планах введения нового сервиса - в течение 2004 года компания начнет регистрировать доменные имена второго уровня в зоне .RU. Причиной включения нового сервиса в услуги комп

"Караван" снизил тарифы на коммутируемый доступ Компания "Караван" объявила о снижении цен на модемное подключение к интернету. Изменения затронули повременный доступ и тариф "Домашний". Стоимость одного часа работы в Сети при повременном доступе тепе

"Караван" планирует увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/с Московский альтернативный телекоммуникационный оператор "Караван" объявил о намерении увеличить пропускную способность собственной наложенной сети передачи данных до 10 Гбит/с. В настоящее время общая пропускная способность каналов составляет 465 Мби

ISP-провайдеры "Русский Экспресс" и "Караван" объявили о слиянии Компании "Русский Экспресс" и "Караван", специализирующиеся в области услуг ISP, объявили о состоявшемся объединении. Обслуж

Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться? ий. Так, вероятно, будет и с модемами. Ну не оружие ведь это, в самом деле!" Евгений Сафронов, ЗАО "Караван-Интернет": К нам не поступало официальной информации по этому вопросу. Точно так же м

"Караван" и "Русский Экспресс" объединяют свои клиентские базы На прошлой неделе начался новый этап сотрудничества двух российских интернет-операторов "Караван" и "Русский Экспресс". Компаниями выработан совместный стратегический план развития,