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Caravan Караван Русский Экспресс Бюро Телекоммуникационных Услуг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.02.2021
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При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex
и член правления криптовалютной биржи Garantex, основатель, бывший владелец и гендиректор компании «Караван-телеком». Об этом CNews сообщили представители Vinci Agency. В качестве официальной п
|26.01.2017
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Telehouse Caravan присоединился к REG.RU
Дата-центр Telehouse Caravan объявил о том, что стал частью российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера REG.RU. Как рассказали CNews в компании, дата-центр продолжит работу под своим брендом, получи
|15.09.2015
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Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр
Центр облачных решений Caravan Aero объявил о запуске новой услуги — виртуального дата-центра, или VDC (от англ. Virtual Data Center). Как сообщили CNews в Caravan Aero, теперь заказчики Caravan Aero мо
|10.09.2014
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Caravan начала предоставлять облачную инфраструктуру в аренду
Телекоммуникационная компания Caravan сообщила о развитии нового направления бизнеса — предоставление услуг на базе облачных технологий. В рамках направления был создан центр облачных решений Caravan Aero. В сентябре
|05.04.2013
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«Караван» запускает новое решение «Готовый офис» для СМБ
Телекоммуникационная компания «Караван» вводит новое решение для компаний малого и среднего бизнеса «Готовый офис». «Готовый
|06.08.2012
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«Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с»
Телекоммуникационная компания «Караван» в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в
|04.04.2012
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«Караван» представил новые комплексные предложения Colocation
Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation
|23.12.2011
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Доход компании «Караван» в сегменте услуг физического хостинга увеличился в 2011 г. на 19,6%
Телекоммуникационная компания «Караван» подвела итоги работы за в 2011 г. Наибольший рост продемонстрировал сегмент физическ
|22.09.2011
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«Караван» запускает новую очередь дата-центров в Telehouse Caravan
Телекоммуникационная компания «Караван», в рамках развития комплекса дата-центров Telehouse Caravan общей площадью свыше 100
|06.02.2009
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«Связной» разместил оборудование на площадке Telehouse Caravan
Телекоммунникационная компания «Караван» предоставила федеральной розничной сети «Связной» пакет услуг Сoloсation с тарифом U
|01.07.2008
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APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan
нию систем управления климатом на новой высокотехнологичной площадке телекоммуникационной компании «Караван» в Москве для размещения ИТ-инфраструктуры — Telehouse Caravan. В ходе проекта устано
|14.06.2007
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«Караван» создал единую телефонную сеть для SWsoft
Компания SWsoft выбрала телекоммуникационную компанию «Караван» для реализации задачи по созданию единого телефонного пространства. Этот масштабный проект объединил офисы в разных странах мира в единую сеть с собственным внутренним ресурсом нумерац
|23.04.2007
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"Караван" продолжил экспансию на оптоволоконный рынок
С начала 2007 года телекоммуникационная компания «Караван» увеличила объемы строительства опорной сети в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий километраж проложенного за 4 месяца волоконно-оптического кабеля составил
|08.11.2006
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"Караван" продолжит инвестиции в сетевую инфраструктуру
В 2007 году компания "Караван" продолжит путь интенсивного развития. Будет увеличен объем инвестиций в кабельную инфраструктуру сети до $2 млн., что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В активное оборудова
|12.09.2006
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"Караван" получил собственную номерную емкость
Федеральным агентством связи выделен ресурс нумерации в коде АВС = 495 для телекоммуникационной компании «Караван», в составе 10 тыс. московских номеров с 271–0000 по 271–9999. В данный момент осуществляется комплекс мероприятий по монтированию и присоединению выделенной номерной емкости,
|26.02.2006
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"Караван" защитит сети от аномального трафика
Телекоммуникационная компания «Караван» предложила решение «Защита бизнес-приложений», доступное для коммерческого использования. Предложение по «Защите бизнес-приложений» предназначено для компаний, ведущих свою деятельност
|08.02.2006
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"Караван" внедряет антиспамовую технологию
Телекоммуникационная компания «Караван» внедрила технологию «серых списков» по борьбе с нежелательной корреспонденцией (спамом). Решение для реализации данного метода разработано отделом программного обеспечения компании «
|08.02.2005
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"Караван" аккредитовался как регистратор в зоне RU
Телекоммуникационная компания «Караван» получила статус аккредитованного регистратора в доменной зоне RU, став тем самым одн
|03.03.2004
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"Караван" начнет регистрировать домены в зоне .RU
Телекоммуникационная компания "Караван" сообщила о планах введения нового сервиса - в течение 2004 года компания начнет регистрировать доменные имена второго уровня в зоне .RU. Причиной включения нового сервиса в услуги комп
|22.12.2003
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"Караван" снизил тарифы на коммутируемый доступ
Компания "Караван" объявила о снижении цен на модемное подключение к интернету. Изменения затронули повременный доступ и тариф "Домашний". Стоимость одного часа работы в Сети при повременном доступе тепе
|01.12.2003
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"Караван" планирует увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/с
Московский альтернативный телекоммуникационный оператор "Караван" объявил о намерении увеличить пропускную способность собственной наложенной сети передачи данных до 10 Гбит/с. В настоящее время общая пропускная способность каналов составляет 465 Мби
|29.07.2002
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ISP-провайдеры "Русский Экспресс" и "Караван" объявили о слиянии
Компании "Русский Экспресс" и "Караван", специализирующиеся в области услуг ISP, объявили о состоявшемся объединении. Обслуж
|22.02.2002
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Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться?
ий. Так, вероятно, будет и с модемами. Ну не оружие ведь это, в самом деле!" Евгений Сафронов, ЗАО "Караван-Интернет": К нам не поступало официальной информации по этому вопросу. Точно так же м
|09.11.2001
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"Караван" и "Русский Экспресс" объединяют свои клиентские базы
На прошлой неделе начался новый этап сотрудничества двух российских интернет-операторов "Караван" и "Русский Экспресс". Компаниями выработан совместный стратегический план развития,
|22.09.2000
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"Караван" начал активную продажу хостинга физических серверов
Московский интернет провайдер "Караван", приступивший к активной продаже хостинга виртуальных сайтов с июля 2000 года, начинает активную продажу хостинга физических серверов (colocation) на скоростных каналах. Трафик создава
Caravan и организации, системы, технологии, персоны:
|Другалев Станислав 10 10
|Сафронов Юрий 68 3
|Сафронов Евгений 8 3
|Канаев Дмитрий 9 3
|Касьяненко Андрей 3 3
|Коптелов Андрей 133 3
|Старовойт Роман 22 3
|Соколов Максим 27 3
|Мурадян Артур 17 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Киляков Александр 5 2
|Бестаев Александр 2 2
|Коротков Андрей 87 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Малышев Дмитрий 6 2
|Михалев Виктор 4 2
|Якушкин Дмитрий 3 2
|Агамян Сергей 4 2
|Макеев Николай 3 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Журавлев Вадим 2 2
|Романова Елизавета 2 2
|Алексина Александра 2 2
|Аубекиров Мурад 2 2
|Трухлина Ирина 3 2
|Шевлягин Владимир 2 2
|Аристов Иван 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Ахмеров Тимур 90 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Кузнецов Андрей 113 2
|Воинов Сергей 13 2
|Новиков Александр 36 2
|Тюркин Михаил 45 2
|Наумов Дмитрий 15 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Романов Сергей 13 2
|Грицай Виталий 3 2
|Каменский Владислав 23 1
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