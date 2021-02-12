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Caravan Караван Русский Экспресс Бюро Телекоммуникационных Услуг

Обзор «Caravan» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex

и член правления криптовалютной биржи Garantex, основатель, бывший владелец и гендиректор компании «Караван-телеком». Об этом CNews сообщили представители Vinci Agency. В качестве официальной п
26.01.2017 Telehouse Caravan присоединился к REG.RU

Дата-центр Telehouse Caravan объявил о том, что стал частью российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера REG.RU. Как рассказали CNews в компании, дата-центр продолжит работу под своим брендом, получи
15.09.2015 Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр

Центр облачных решений Caravan Aero объявил о запуске новой услуги — виртуального дата-центра, или VDC (от англ. Virtual Data Center). Как сообщили CNews в Caravan Aero, теперь заказчики Caravan Aero мо
10.09.2014 Caravan начала предоставлять облачную инфраструктуру в аренду

Телекоммуникационная компания Caravan сообщила о развитии нового направления бизнеса — предоставление услуг на базе облачных технологий. В рамках направления был создан центр облачных решений Caravan Aero. В сентябре
05.04.2013 «Караван» запускает новое решение «Готовый офис» для СМБ

Телекоммуникационная компания «Караван» вводит новое решение для компаний малого и среднего бизнеса «Готовый офис». «Готовый
06.08.2012 «Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с»

Телекоммуникационная компания «Караван» в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в

04.04.2012 «Караван» представил новые комплексные предложения Colocation

Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation
23.12.2011 Доход компании «Караван» в сегменте услуг физического хостинга увеличился в 2011 г. на 19,6%

Телекоммуникационная компания «Караван» подвела итоги работы за в 2011 г. Наибольший рост продемонстрировал сегмент физическ
22.09.2011 «Караван» запускает новую очередь дата-центров в Telehouse Caravan

Телекоммуникационная компания «Караван», в рамках развития комплекса дата-центров Telehouse Caravan общей площадью свыше 100
06.02.2009 «Связной» разместил оборудование на площадке Telehouse Caravan

Телекоммунникационная компания «Караван» предоставила федеральной розничной сети «Связной» пакет услуг Сoloсation с тарифом U
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan

нию систем управления климатом на новой высокотехнологичной площадке телекоммуникационной компании «Караван» в Москве для размещения ИТ-инфраструктуры — Telehouse Caravan. В ходе проекта устано
14.06.2007 «Караван» создал единую телефонную сеть для SWsoft

Компания SWsoft выбрала телекоммуникационную компанию «Караван» для реализации задачи по созданию единого телефонного пространства. Этот масштабный проект объединил офисы в разных странах мира в единую сеть с собственным внутренним ресурсом нумерац
23.04.2007 "Караван" продолжил экспансию на оптоволоконный рынок

С начала 2007 года телекоммуникационная компания «Караван» увеличила объемы строительства опорной сети в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий километраж проложенного за 4 месяца волоконно-оптического кабеля составил

08.11.2006 "Караван" продолжит инвестиции в сетевую инфраструктуру

В 2007 году компания "Караван" продолжит путь интенсивного развития. Будет увеличен объем инвестиций в кабельную инфраструктуру сети до $2 млн., что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В активное оборудова
12.09.2006 "Караван" получил собственную номерную емкость

Федеральным агентством связи выделен ресурс нумерации в коде АВС = 495 для телекоммуникационной компании «Караван», в составе 10 тыс. московских номеров с 271–0000 по 271–9999. В данный момент осуществляется комплекс мероприятий по монтированию и присоединению выделенной номерной емкости,
26.02.2006 "Караван" защитит сети от аномального трафика

Телекоммуникационная компания «Караван» предложила решение «Защита бизнес-приложений», доступное для коммерческого использования. Предложение по «Защите бизнес-приложений» предназначено для компаний, ведущих свою деятельност
08.02.2006 "Караван" внедряет антиспамовую технологию

Телекоммуникационная компания «Караван» внедрила технологию «серых списков» по борьбе с нежелательной корреспонденцией (спамом). Решение для реализации данного метода разработано отделом программного обеспечения компании «

08.02.2005 "Караван" аккредитовался как регистратор в зоне RU

Телекоммуникационная компания «Караван» получила статус аккредитованного регистратора в доменной зоне RU, став тем самым одн
03.03.2004 "Караван" начнет регистрировать домены в зоне .RU

Телекоммуникационная компания "Караван" сообщила о планах введения нового сервиса - в течение 2004 года компания начнет регистрировать доменные имена второго уровня в зоне .RU. Причиной включения нового сервиса в услуги комп
22.12.2003 "Караван" снизил тарифы на коммутируемый доступ

Компания "Караван" объявила о снижении цен на модемное подключение к интернету. Изменения затронули повременный доступ и тариф "Домашний". Стоимость одного часа работы в Сети при повременном доступе тепе
01.12.2003 "Караван" планирует увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/с

Московский альтернативный телекоммуникационный оператор "Караван" объявил о намерении увеличить пропускную способность собственной наложенной сети передачи данных до 10 Гбит/с. В настоящее время общая пропускная способность каналов составляет 465 Мби
29.07.2002 ISP-провайдеры "Русский Экспресс" и "Караван" объявили о слиянии

Компании "Русский Экспресс" и "Караван", специализирующиеся в области услуг ISP, объявили о состоявшемся объединении. Обслуж
22.02.2002 Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться?

ий. Так, вероятно, будет и с модемами. Ну не оружие ведь это, в самом деле!" Евгений Сафронов, ЗАО "Караван-Интернет": К нам не поступало официальной информации по этому вопросу. Точно так же м
09.11.2001 "Караван" и "Русский Экспресс" объединяют свои клиентские базы

На прошлой неделе начался новый этап сотрудничества двух российских интернет-операторов "Караван" и "Русский Экспресс". Компаниями выработан совместный стратегический план развития,

22.09.2000 "Караван" начал активную продажу хостинга физических серверов

Московский интернет провайдер "Караван", приступивший к активной продаже хостинга виртуальных сайтов с июля 2000 года, начинает активную продажу хостинга физических серверов (colocation) на скоростных каналах. Трафик создава

Публикаций - 93, упоминаний - 121

Caravan и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 11
Крок - Croc 1955 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 7
Cisco Systems 5352 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 6
Google LLC 12598 6
Ростелеком 10859 5
Softline - Софтлайн 3677 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 4
Yandex - Яндекс 9097 4
Microsoft Corporation 25693 4
Apple Inc 13064 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 530 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 505 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Broadcom - VMware 2595 3
МегаФон 10609 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 190 3
Cloud4Y 309 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 3
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Аргус-ЦС 2 2
SAP SE 5575 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 2
Meta Platforms - Facebook 4607 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
Accenture plc 717 2
IBM - International Business Machines Corp 9677 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 4
Volvo Cars 262 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Traft - Трафт 23 3
ИППО - Императорское православное палестинское общество 4 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2082 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 2
Роснефть НК - нефтяная компания 555 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
Groupe SEB - Rowenta 46 1
AdWatch Isobar 44 1
Promo.ru 37 1
GameStop 29 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Империя-Фарма 91 1
Chevrolet 42 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Vinci Agency 2 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
101Hotels.com 456 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Harley-Davidson 30 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 1
Познавательная книга плюс ИД 4 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
GM - Oldsmobile - Oldsmobile Division of General Motors 5 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6501 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 145 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1673 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3611 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5558 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17845 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24143 24
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3210 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33155 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22730 18
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26122 13
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1334 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3278 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9758 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6581 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8659 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 9
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13624 9
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Microsoft Windows 16790 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Google Android 15150 2
Apple iOS 8535 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1340 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 551 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 169 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 126 2
GM Cadillac Escalade 8 2
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Ubisoft Driver: San Francisco 14 1
Volkswagen Scirocco - хэтчбек 4 1
Lancia Stratos HF - спортивный автомобиль 1 1
Ford RS200 Rally - спортивный автомобиль 1 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Stellantis - Alfa Romeo Automobiles 10 1
Automobili Lamborghini Diablo - Суперкар 4 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
GeoEye IKONOS 127 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 449 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Другалев Станислав 10 10
Сафронов Юрий 68 3
Сафронов Евгений 8 3
Канаев Дмитрий 9 3
Касьяненко Андрей 3 3
Коптелов Андрей 133 3
Старовойт Роман 22 3
Соколов Максим 27 3
Мурадян Артур 17 2
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