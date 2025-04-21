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Диджитайзеры от резидента «Сколково» ускорят проведение научных исследований в России

Компания «Диджитайзер», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), сконструировала многоканальные высокоскоростные (500 МВыб/с) диджитайзеры с потоковой обработкой сигналов и протестировала их в ряде научных учреждений России. Новая разработка является ключевым шагом к построению импортонезависимой инфраструктуры наукоемких установок. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России: «Успешная реализация проекта по созданию отечественных диджитайзеров говорит об эффективности совместных усилий государства и бизнеса в деле технологической независимости страны. Этот продукт станет важным вкладом в развитие отечественной микроэлектроники и позволит продолжить эффективно реализовывать программу импортозамещения».

Диджитайзеры – это приборы, которые позволяют не только оцифровывать сигналы с физических детекторов, но и анализировать и обрабатывать их в режиме реального времени. Эта технология является ключевой для построения индустриальных и научных установок класса MEGA-Science, которые требуют одновременной обработки большого (сотни и тысячи) количества детекторов в режиме реального времени.

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Сколково
Пример работы 8-канальных 500-МВыб/c диджитайзеров D500 по измерению и обработке сигнала от ФЭУ

Функционал новых приборов уже протестирован в нескольких лабораториях РАН, а также апробирован в сравнении с решениями зарубежных производителей в рамках работ с Объединенным институтом ядерных исследований.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково»: «Решение предназначено для небольшого (не более 100 млн руб. в год в России), но критически важного сегмента рынка оборудования для фундаментальных и специальных исследований, например в ядерной, медицинской, космической отраслях. Безусловно у такой продукции есть экспортный потенциал, особенно в условиях растущих санкционных барьеров».

В рамках проекта осуществляется максимальная локализация производства в России — начиная от работ по схемотехнике, тепловыделению, печати плат и монтажу и заканчивая их программированием на уровне ПЛИС, пользовательского ПО, предоставления библиотек и API для взаимодействия со стороны верхнеуровнего ПО в научном эксперименте.

В настоящее время идут работы над следующим этапом развития, в рамках которого «Диджитайзер» планирует в 2025 г. выпустить на рынок диджитайзеры со скоростями работы до 1000 МВыб/с и увеличенной до 16-бит точностью сигнала.

Продукция резидента соответствует международным отраслевым стандартам и будет включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это важный шаг для реализации программы импортозамещения и развития отечественной микроэлектроники и ядерной физики.

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