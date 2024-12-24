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Фонд «Сколково» полностью вернул госинвестиции за 15 лет

Фонд «Сколково» к концу текущего года полностью возместил федеральному бюджету затраты на реализацию проекта, которые составили 197 млрд руб. с начала финансирования в 2010 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково», сообщил, что за 15 лет инновационный центр собрал в экосистеме 4,5 тыс. стартапов и помог создать в стране сотни тысяч рабочих мест.

«Мы всегда были фабрикой стартапов. А сейчас прирастаем новым важным направлением под названием “Фабрика технологических лидеров”. Наша задача до 2030 года — вырастить не менее 20 технологических лидеров, которые будут занимать значимую роль не только на российском рынке, но и за рубежом», — сказал Сергей Перов.

Отвечая на вопрос, как можно улучшить условия для стартапов и молодых технологических компаний, чтобы они стали конкурентоспособными на глобальном рынке, председатель правления Фонда рассказал о предпринимаемых мерах поддержки.

«Самостоятельно выйти на зарубежные рынки практически невозможно и выжить там достаточно сложно. Поэтому в “Сколково” существуют меры поддержки малых технологических компаний, готовых к такому выходу и, в частности, запущена специальная программа международного продвижения Sk Global Camp. Мы не просто сопровождаем стартапы при выходе за рубеж, но и сопровождаем их присутствие на иностранных рынках», — сказал Сергей Перов.

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Цифровизация

Для этого «Сколково» ежемесячно проводит зарубежные бизнес-миссии. В 2024 г. по результатам таких миссий было заключено 30 контрактов. В свою очередь, 130 делегаций из 60 стран мира посетили в этом году «Сколково». Многие возвращаются в центр несколько раз, подчеркнул спикер.

Среди интересных для стартапов рынков Сергей Перов прежде всего назвал Азию, на втором месте — страны СНГ, на третьем — Ближний Восток. Важно, чтобы у компании была надежная, востребованная базовая технология, обратил внимание предправления Фонда. Как показала, в частности, недавняя бизнес-миссия в страны Ближнего Востока, технологии из России там очень востребованы, и в первую очередь, существует большой запрос на информационные технологии и решения по направлению «безопасный город».

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